Bureau des services à la jeunesse de la vallée de l’Illinois à la recherche de familles d’accueil – Shaw Local

L’organisation qui travaille avec la police et DCFS pour s’assurer que les enfants dans des situations dangereuses ont une protection et un endroit sûr pour dormir est actuellement à la recherche de nouvelles familles d’accueil.

Le Bureau des services à la jeunesse de la vallée de l’Illinois compte actuellement 11 familles d’accueil, dont beaucoup sont en deçà des besoins. Sur ces 11, trois peuvent accueillir un jeune en situation de crise.

Jami Valenzuela, qui aide les familles d’accueil à obtenir leurs licences, a déclaré qu’il y avait un besoin de familles d’accueil partout, mais qu’il était difficile de trouver des personnes pour accueillir des adolescents sur une base temporaire de 21 jours.

“Peu de gens veulent accueillir des adolescents parce qu’ils ont en tête qu’ils sont difficiles à gérer, ils vont voler, vous savez, ils sont trop difficiles à gérer”, a déclaré Valenzuela. “Ce n’est pas vraiment le cas.”

Le superviseur des services communautaires, Lindsay Rossi, a déclaré que l’agence avait besoin de foyers pour tous les âges, cependant, pour les enfants âgés de 8 à 18 ans. Cela peut être une tranche d’âge difficile à placer, a déclaré Rossi, car les familles avec de jeunes enfants voudront accueillir des enfants autour de leurs propres enfants. âge ou plus jeune.

Rossi a déclaré que pour les enfants plus âgés, le BSJ espère des nids vides ou des personnes qui ont voulu aider et qui maintenant leurs propres enfants auront grandi.

“Beaucoup de gens se demandent si les enfants ont besoin ou non de leur propre chambre”, a déclaré Rossi. “Ils doivent avoir leur propre lit et leur propre espace, mais ils n’ont pas nécessairement besoin d’avoir leur propre chambre.”

Rossi a déclaré que les enfants avaient besoin d’un endroit avec leur propre lit, de la nourriture, des vêtements et un abri avec une famille capable de fournir ces choses. Bien qu’il existe un remboursement pour les familles qui accueillent un enfant, cet argent n’est versé qu’une fois par mois.

Valenzuela a déclaré qu’il y avait aussi des questions sur les familles dignes de parents qui travaillent, en particulier en ce qui concerne les foyers de crise. Elle a déclaré que le Bureau des services à la jeunesse travaillait avec les familles pour assurer le transport et que l’agence s’asseyait également au bureau avec l’enfant jusqu’à ce que le parent puisse quitter le travail.

“Nous collaborons et coordonnons beaucoup avec eux pour leur faciliter les choses autant que possible”, a déclaré Valenzuela.

Les parents nourriciers potentiels passent par un processus de sélection dans le cadre de l’obtention de leur permis. Les parents nourriciers potentiels doivent être âgés d’au moins 21 ans et peuvent être célibataires ou mariés, et doivent être des citoyens stables et respectueux des lois qui louent ou possèdent leur propre maison. La chambre dans laquelle l’enfant séjourne doit être d’au moins 40 pieds carrés. L’approbation du propriétaire est requise pour ceux qui ne sont pas propriétaires de leur logement.

Les familles doivent également subir un test physique et un test cutané pour la tuberculose. Une copie de leur examen physique scolaire le plus récent est suffisante pour les enfants d’âge scolaire. Les chats et les chiens doivent être à jour sur la rage et les autres vaccinations. Il est également illégal de fumer à l’intérieur d’un foyer d’accueil.

Les parents nourriciers doivent avoir un permis de conduire valide et une preuve d’assurance automobile afin de pouvoir assurer le transport à l’école, les rendez-vous médicaux, les conseils, le tribunal et d’autres activités.

“Nous voulons des familles qui ont un système de soutien, que ce soit de la famille ou des amis, donc si l’enfant est malade à l’école ou quelque chose comme ça, il y a une alternative pour venir le chercher”, a déclaré Valenzuela. “Le placement en famille d’accueil est très difficile si vous n’avez pas ce soutien ou quelqu’un qui peut vous aider, même avec vos propres enfants.”

Rossi a déclaré que les travailleurs du Bureau des services à la jeunesse sont de garde 24 heures sur 24, donc s’il y a une urgence qui a besoin d’aide, les familles peuvent appeler et quelqu’un les contactera immédiatement.

Il y a une formation de 27 heures qui se déroule sur Zoom avec d’autres parents adoptifs, ainsi que des formations traditionnelles qui impliquent des éléments tels que les traumatismes, la discipline et le travail avec les familles biologiques des enfants.

“Cela fait toujours peur aux gens parce qu’ils ne veulent pas que les gens sachent où ils vivent et parfois ils sont nerveux, mais nous n’avons pas vraiment eu de menaces ou de violence”, a déclaré Valenzuela. « Personne ne s’est présenté chez quelqu’un. Nous ne donnons pas leurs informations, mais les familles finissent parfois par le découvrir.

Rossi a déclaré que l’objectif était toujours de ramener les enfants à la maison avec leurs parents.

Les personnes intéressées à devenir famille d’accueil peuvent le faire en se rendant à ysbiv.orgoù plus d’informations sont disponibles.

La zone de service du Bureau des services à la jeunesse de la vallée de l’Illinois s’étend sur les comtés de La Salle, Bureau, Marshall, Putnam et Stark.