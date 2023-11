Bureau des affaires publiques | Le ministère de la Justice conclut un accord avec Cox Communications pour résoudre les allégations selon lesquelles la société aurait utilisé une plateforme de recrutement Georgia Tech à des fins discriminatoires

Marquant 37 ans depuis que le Congrès a adopté la disposition anti-discrimination de la loi sur l’immigration et la nationalité (INA), le ministère de la Justice a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord avec Cox Communications Inc., un fournisseur de services de télécommunications résidentiels et professionnels basé en Géorgie, pour résoudre allégations de discrimination.

Plus précisément, cet accord résout la détermination du ministère selon laquelle Cox Communications a violé l’INA en utilisant une plate-forme de recrutement sur le campus du Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) pour publier des dizaines d’offres d’emploi discriminatoires qui excluaient illégalement les étudiants et les anciens élèves en raison de leur statut de citoyenneté. Le ministère a précédemment conclu des accords avec 30 autres employeurs pour résoudre des réclamations similaires – 16 en juin 2022, quatre en septembre 2022 et 10 autres en mai 2023 – et avec Georgia Tech en août 2023.

“Avec cette dernière résolution, le ministère de la Justice tient désormais Georgia Tech et 31 employeurs pour responsables de leur rôle dans la discrimination illégale à l’embauche basée sur le statut de citoyenneté des étudiants”, a déclaré la procureure générale adjointe Kristen Clarke de la Division des droits civils du ministère de la Justice. « Ces accords ont permis d’obtenir plus de 2,5 millions de dollars en sanctions civiles et démontrent l’engagement du ministère à garantir que les étudiants et les diplômés qui se lancent dans leur carrière aient une chance équitable de postuler pour un emploi.

Le département a ouvert son enquête après qu’un étudiant de Georgia Tech, qui était alors un résident permanent légal, s’est plaint d’une annonce de stage réservée aux citoyens américains sur la plateforme de recrutement sur le campus de Georgia Tech. L’enquête menée par le ministère sur la plainte de l’étudiant a révélé des dizaines d’autres publicités discriminatoires sur la plateforme, dont plusieurs publiées par Cox Communications. Le département a découvert que Cox Communications avait publié de nombreuses offres d’emploi excluant illégalement les travailleurs ayant obtenu l’asile ou le statut de réfugié, les résidents permanents légaux et, dans un cas, les citoyens américains. Le ministère a également déterminé que Cox Communications utilisait les fonctionnalités de la plateforme en ligne de Georgia Tech pour dissuader et exclure automatiquement les étudiants qualifiés de postuler en raison de leur statut de citoyenneté.

En vertu de cet accord, Cox Communications est tenue de payer une amende civile de 459 895 $ et de former son personnel de recrutement aux dispositions anti-discrimination de l’INA. L’accord interdit également à Cox Communications d’inclure des désignations spécifiques de citoyenneté ou de statut d’immigration dans ses offres d’emploi sur le campus, à moins que les restrictions ne soient légalement requises.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des efforts du ministère pour lutter contre les discriminations liées à l’intelligence artificielle et aux systèmes automatisés, tels que décrits dans le Décret exécutif sur le développement et l’utilisation sûrs, sécurisés et fiables de l’intelligence artificielle.

La disposition anti-discrimination de l’INA a été adoptée dans le cadre de la loi sur la réforme et le contrôle de l’immigration en novembre 1986. Cette loi interdit aux employeurs et aux recruteurs de limiter les emplois en fonction de la citoyenneté ou du statut d’immigration, sauf si une loi, un règlement, un décret ou un contrat gouvernemental l’exige. L’INA protège les personnes ayant obtenu l’asile ou le statut de réfugié, les résidents permanents légaux récents, les citoyens américains et les ressortissants américains contre la discrimination liée au statut de citoyenneté lors de l’embauche, du licenciement et du recrutement ou de la référence contre rémunération.

Apprenez-en davantage sur le travail de l’IER et comment obtenir de l’aide grâce à cette brève vidéo. Le site Web de l’IER contient davantage d’informations sur la manière dont les employeurs peuvent éviter toute discrimination fondée sur le statut de citoyenneté lors de l’embauche et du recrutement. Les candidats ou employés qui estiment avoir été victimes de discrimination en raison de leur citoyenneté, de leur statut d’immigration ou de leur origine nationale lors de l’embauche, du licenciement, du recrutement ou pendant le processus de vérification de l’éligibilité à l’emploi (formulaire I-9 et E-Verify) ; ou soumis à des représailles, peut porter plainte. Le public peut également appeler la ligne d’assistance aux travailleurs d’IER au 1-800-255-7688 (1-800-237-2515, ATS pour les malentendants) ; appeler la ligne d’assistance employeur d’IER au 1-800-255-8155 (1-800-237-2515, ATS pour les malentendants) ; envoyer un e-mail à [email protected] ; inscrivez-vous à un webinaire en direct ou regardez une présentation à la demande ; ou visitez les sites Web anglais et espagnol de l’IER. Abonnez-vous pour mises à jour par courrier électronique de l’IER.

Consultez l’accord de règlement ici.