Le Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) est heureux d’annoncer qu’un nouveau traitement préventif qui protège contre le virus respiratoire syncytial, ou VRS, est maintenant disponible pour les nouveau-nés et les nourrissons admissibles jusqu’à l’âge de 24 mois.

Le nouveau traitement, connu sous le nom de Nirsevimab ou Beyfortus, consiste en une injection d’une dose unique d’anticorps protecteurs destinés aux nourrissons, qui sont les plus vulnérables aux effets graves du VRS. Le RSV est un virus respiratoire très contagieux qui circule chaque année entre l’automne et le printemps. La plupart des personnes infectées par le VRS ne présenteront que de légers symptômes semblables à ceux du rhume. Cependant, chez les nourrissons et les personnes âgées, le VRS peut provoquer des maladies respiratoires graves et entraîner des complications telles qu’une bronchiolite ou une pneumonie. C’est l’une des principales causes d’hospitalisation chez les nourrissons et, dans de rares cas, elle peut mettre la vie en danger.

« En tant que pédiatre et médecin-hygiéniste, je suis très enthousiasmé par ce nouveau traitement préventif et je le recommande fortement aux nourrissons », déclare le Dr Paul Roumeliotis. « Les preuves ont montré que c’est à la fois très sûr et très efficace. Une dose unique peut prévenir l’infection par le VRS pendant la première saison du VRS chez un nourrisson, lorsqu’il est le plus vulnérable au virus. Cela permettra également d’éviter le stress énorme que les maladies graves causées par le VRS et les hospitalisations imposent aux familles.

À partir de ce mois-ci, le traitement préventif par anticorps sera proposé aux nouveau-nés à l’hôpital après la naissance. Pour les nourrissons nés en dehors d’un milieu hospitalier, ou nés plus tôt en 2024, ou pour les nourrissons jusqu’à 24 mois qui présentent certains problèmes de santé, le traitement sera disponible auprès des prestataires de soins de santé primaires. Parlez à votre professionnel de la santé pour plus de détails.

Les parents et les tuteurs de nourrissons admissibles qui n’ont pas de fournisseur de soins de santé ou qui ne peuvent pas accéder au traitement pour d’autres raisons peuvent contacter le BSEO au 1-800-267-7120 pour prendre rendez-vous avec leur enfant afin qu’il reçoive le traitement.

Pour plus d’informations sur le VRS et les options de traitement préventif, visitez BSEO.ca/RSV ou appelez le BSEO au 613-933-1375 ou au 1-800-267-7120. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, YouTube et Instagram.

