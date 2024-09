Bureau de Roovice / ROOVICE | ArchDaily

© Akira Nakamura

Description textuelle fournie par les architectes. Roovice a récemment déménagé ses bureaux au 11e étage d’un immeuble commercial vieux de 55 ans à Kannai, Yokohama. L’ancien emplacement devant être démoli prochainement, nous avons donc dû trouver un espace de travail alternatif pour l’entreprise. De plus, le studio a récemment augmenté son équipe, ce qui nous a amenés à rechercher un espace plus généreux. L’ancien bureau de Roovice se caractérisait par une ambiance familiale avec une attention particulière aux espaces de détente et de repos des employés. Nous rejetons l’idée d’un lieu de travail simplement efficace et sans distraction : au contraire, nous encourageons chacun à prendre du temps pour soi et à éviter le stress à tout prix.

Ce projet a voulu inclure des pièces diverses destinées à permettre à l’équipe de socialiser et de faire une pause en cas de besoin. Une cuisine avec un grand comptoir, un salon, une petite salle de sport, un casier et une douche ont été conçus pour rendre le séjour des employés agréable. Le centre du plan est occupé par les bureaux, fabriqués sur mesure avec du bois SPF, placés à côté des fenêtres. Ceux-ci sont censés maintenir les coûts bas et ressembler à une table antique de style occidental. Les fenêtres traversent toute la façade, apportant une touche de caractère de l’ère Showa à l’intérieur, grâce aux coins arrondis particuliers couramment utilisés à cette époque.

Juste devant les ouvertures, le salon est composé de tables basses sur mesure de style milieu de siècle, entourées de bancs en bois ita-uba fabriqués à la main. Entre le salon et la cuisine, diverses plantes et pots de fleurs transmettent une sensation de calme. Combiné à la vue majestueuse du mont Fuji surplombant les immeubles de grande hauteur de Yokohama, le salon devient un endroit confortable pour recevoir des réunions informelles. La cuisine se développe le long du côté sud-est du bureau, perpendiculairement aux bureaux du personnel, créant une déconnexion entre les deux. La table de cuisine sur mesure entoure la pièce, offrant suffisamment d’espace pour partager un repas ensemble ou organiser des fêtes avec des invités. La salle à manger est recouverte de carreaux blancs carrés de 10 cm qui étaient principalement utilisés pendant l’ère Showa. Ceux-ci confèrent une sensation agréable et calme par opposition à la texture brute qui caractérise les autres parties du bureau.

Le mobilier a été soigneusement choisi et conçu pour faire cohabiter des éléments d’âges et de goûts différents dans un espace intemporel. Par exemple, zabuton (un coussin typique utilisé pour les salles de tatami) au-dessus des bancs est un exemple de fusion d’éléments traditionnels avec des meubles nouvellement fabriqués. Le même rôle est joué par le noren (séparateur traditionnel japonais en tissu) qui cache l’étagère de rangement. Ce contraste entre l’ancien et le nouveau est censé exprimer notre philosophie de la rénovation : un élément vintage sans son environnement typique a encore du potentiel et peut modeler un espace.

Le hall d’entrée ne mène pas directement au bureau principal, car il est destiné à servir d’isolation phonique par rapport aux unités publiques extérieures. Pour cette raison, deux portes dans le hall mènent à différents espaces : celle de devant vers le lieu de travail et celle de côté vers la salle de réunion. Cette dernière est également accessible depuis l’espace principal et est conçue pour offrir aux invités une atmosphère familiale. En effet, les trottoirs de l’entrée et de la salle de réunion sont le seul sol fini, contrairement au béton brut utilisé pour les autres espaces. Le placard et les sièges du milieu du siècle évoquent une nuance de vintage, tandis que les fenêtres offrent une vue sur l’ensemble du lieu.

Le perfectionnement exige de l’expérience et des tentatives et la conception de notre siège social a représenté la meilleure opportunité de faire avancer nos visions et de renforcer nos connaissances. Si votre objectif est de changer le développement du pays, vous devez d’abord vous assurer de la voie à suivre.