Bureau de merde de Pelosi rejoint par une statue de torche tiki à DC : NPR

basculer la légende Saul Loeb/AFP via Getty Images

Tout a commencé avec le bureau à crottes.

Une sculpture en bronze inhabituelle est apparue la semaine dernière au National Mall à Washington, DC : une réplique du bureau de l’ancienne présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi, surmontée de sa plaque signalétique, d’un téléphone fixe, de post-it, de dossiers et d’un tas d’excréments parfaitement tourbillonnant. , un emoji à la merde.

« Ce mémorial rend hommage aux hommes et femmes courageux qui ont fait irruption dans le Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021 pour piller, uriner et déféquer dans ces salles sacrées afin d’annuler une élection », peut-on lire sur la plaque sur le piédestal ci-dessous.

Le Service des parcs nationaux a initialement accordé un permis à un groupe appelé Civic Crafted LLC pour exposer la statue jusqu’à mercredi soir, mais l’a ensuite prolongé d’une semaine supplémentaire jusqu’au soir du 6 novembre – le lendemain du jour du scrutin. NPR a contacté la femme nommée dans le permis.

Selon le permis partagé avec NPR, la statue s’appelle Le bureau résolu et est censé représenter le cœur de la démocratie.

« Ici, le pouvoir du peuple trouve son expression à travers les efforts diligents de ceux qui servent le bien public », dit-il. « Lorsque des émeutiers sont entrés par effraction pour détruire ces idéaux, ce bureau est resté ferme, tout comme les principes d’égalité, de justice et de liberté qu’il représente. »

L’installation se trouve en vue directe du bâtiment que les partisans de l’ancien président Donald Trump ont pris d’assaut le 6 janvier, menaçant la transition pacifique du pouvoir et forçant une évacuation paniquée des dirigeants du pays.

Quatre personnes sont mortes au Capitole ce jour-là. Un officier de la police du Capitole qui avait repoussé les émeutiers est décédé le lendemain, et plusieurs autres officiers de service se sont suicidés dans les mois suivants. L’émeute a causé des dégâts au bâtiment d’environ 1,5 million de dollars, et des membres du Congrès ont déclaré que certains des participants uriné et déféqué à l’intérieur .

L’un d’eux semble avoir été Francis Connor, un résident de Brooklyn qui fait partie des plus de 1 500 personnes accusé jusqu’à présent en relation avec le 6 janvier.

« J’étais au Capitole… Et j’ai fait caca en pélose [sic] bureau », a envoyé un message à Connor lors d’une discussion de groupe dans les jours qui ont suivi l’insurrection, selon les dossiers du tribunal . « Viens m’enfermer, il n’y a pas de quoi vivre si Trump n’est pas au pouvoir. »

Il était condamné en septembre 2022 à 12 mois de prison. Un autre émeutier, un homme de l’Arkansas qui a été photographié poser ses pieds sur un bureau dans le bureau de Pelosi, a été condamné en 2023 à plus de quatre ans.

Trump était inculpé par un grand jury fédéral en 2023 pour ses efforts visant à renverser les élections de 2020 et les enquêtes menées par un avocat spécial Jack Smith et la maison Comité du 6 janvier ont conclu que ses actions et sa rhétorique étaient responsables de l’émeute du Capitole.

Mais Trump a minimisé cette violente agression – et le rôle qu’il y a joué – pendant sa campagne électorale, qualifiant même le 6 janvier de « » une journée d’amour » lors d’une mairie d’Univision plus tôt ce mois-ci. Il a à plusieurs reprises fait l’éloge des émeutiers et a dit qu’il pardonnerait eux s’ils sont réélus.

basculer la légende Kevin Dietsch/Getty Images

« Le président Trump célèbre ces héros du 6 janvier comme des ‘incroyables patriotes’ et des ‘guerriers' », ajoute la plaque de la statue de merde. « Ce monument témoigne de leur sacrifice audacieux et de leur héritage durable. »

Mike Litterst, chef des communications du National Mall et des Memorial Parks, a déclaré par courrier électronique à NPR que des permis sont requis pour les activités organisées dans les zones administrées par le National Park Service afin de protéger les ressources du parc et la sécurité publique.

« Le National Park Service ne considère pas que le contenu du message soit présenté », a-t-il ajouté.

La statue a suscité des réactions mitigées – et beaucoup de photographies – des passants.

Jeff Parcells-Johnson, qui s’est rendu à vélo à Washington depuis Alexandria, en Virginie, pour vérifier la statue, a déclaré à NPR qu’il pense que c’est « une excellente juxtaposition avec ce que Trump pense que c’était » et tout simplement drôle. Kristen Hartke, artiste de formation et ancienne résidente de Washington DC – qui vivait à quelques pâtés de maisons du Capitole le 6 janvier – est d’accord.

« Je pense que j’interpréterais le message comme étant assez facétieux, et clairement le visuel qu’ils ont avec cette œuvre d’art le montre », a ajouté Hartke.

La sculpture semble avoir ébouriffé au moins quelques plumes. Le week-end dernier, quelques jours seulement après son arrivée, les gens ont remarqué la plaque signalétique de Pelosi et certaines des lettres sur la plaque avaient soudainement disparu .

Puis, lundi, une autre statue est apparue.

Une statue de torche tiki s’élève près de la Maison Blanche

basculer la légende Valérie Plesch pour le Washington Post via Getty Images

La nouvelle statue – dont le permis montre qu’elle a été accordée au même groupe derrière le bureau – a fait ses débuts cette semaine à Place de la Liberté une zone le long de Pennsylvania Avenue, à quelques pâtés de maisons de la Maison Blanche.

La statue de couleur bronze représente un poing tenant une torche tiki, un objet qui a pris un symbolisme supplémentaire après que les nationalistes blancs l’aient porté alors qu’ils défilaient à Charlottesville, en Virginie, au « Unir la droite » rassemblement en août 2017.

La plaque sur la sculpture de 97 pouces de hauteur, intitulée La flamme persistante de Donald J. Trumpfait référence à cet événement même.

« Ce monument rend hommage au président Donald Trump et aux ‘très bonnes personnes’ qu’il a courageusement défendu lors de leur marche à Charlottesville, en Virginie », peut-on lire.

Les suprémacistes blancs ont défilé la nuit sur le campus de l’Université de Virginie, scandant : « Les Juifs ne nous remplaceront pas ». Le lendemain, ils se sont rassemblés dans le centre-ville autour d’une statue du général confédéré Robert E. Lee, dont la ville avait voté le retrait. Les affrontements entre manifestants et contre-manifestants sont rapidement devenus violents, poussant le gouverneur à déclarer l’état d’urgence.

Un manifestant a foncé avec sa voiture sur la foule, blessant des dizaines de personnes et tuant Heather Heyer, 32 ans. Deux agents de la police d’État qui surveillaient les lieux sont morts dans un accident d’hélicoptère.

Trump a défendu et minimisé les actions des suprémacistes blancs qui ont défilé ce jour-là, affirmant immédiatement après qu’il y avait « des gens très bien des deux côtés ». Président Biden dit à plusieurs reprises lors de la campagne électorale de 2020, c’est ce moment qui l’a poussé à revenir en politique.

Comme la statue de crottes, la torche tiki fait référence au rôle de Trump dans un épisode de l’histoire récente que beaucoup considèrent comme honteux et que les démocrates ont tenté d’utiliser contre lui alors qu’il se présente à sa réélection.

« Alors que beaucoup les ont qualifiés de suprémacistes blancs et de néo-nazis, la voix du président Trump a résonné au-dessus des autres pour rappeler à tous qu’ils ont été ‘traités absolument injustement' », ajoute la plaque. « Ce monument constitue un rappel éternel de cette proclamation audacieuse. »

« Éternel » est peut-être exagéré. Le permis accordé par le Park Service à Civic Crafted LLC permet uniquement à la torche tiki de rester en place jusqu’à jeudi, quelques jours seulement avant le jour du scrutin.

Mia Venkat de NPR a contribué au reportage.