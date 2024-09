Bureau de HOI Construction / InOrder Studio

© studio vwp

© studio vwp

Description textuelle fournie par les architectes. Le bureau de HOI Construction est situé dans le district de Xitun, à Taichung. M. Wang, le président, avec son expérience, est un expert en construction et a un esprit d’artisan. Ce bureau est comme son oasis et celle de ses frères, en termes de chantiers de construction où ils se battent quotidiennement.

© studio vwp

« J’aime le vert », a déclaré Mme Wang. « Il devrait y avoir un grand comptoir de bar et des endroits où vous pouvez vous reposer lorsque vous revenez des chantiers. Peut-être utiliser des matériaux que l’on voit souvent sur les chantiers de construction, comme le contreplaqué et l’acier galvanisé. Oh, et l’entreprise familiale d’un collègue vend du verre. Nous devrions également le soutenir. »

© studio vwp

Ce bureau a été construit par le groupe HOI lui-même en peu de temps. Depuis le plafond, des tubes carrés sont fixés pour se connecter à la table de bureau, de sorte que les câbles puissent passer tout le long ; tandis que les tubes sous les tables de bureau sont également utilisés comme structure. Au-dessus des tables, de minces luminaires en aluminium extrudé sont suspendus par les câbles. En conséquence, les tables de bureau peuvent rester bien rangées.

© studio vwp

© studio vwp

Autour des tables se trouve le système de rangement conçu avec des modules, organisant l’ordre et les fonctions de l’espace. Derrière les panneaux en contreplaqué et en acier galvanisé, se cachent des piles de dossiers, un boîtier électrique, une armoire à collation et un réfrigérateur. Perforés en panneaux perforés, les panneaux peuvent être utilisés pour suspendre des gilets et des chapeaux de travail, et intégrés à l’éclairage de la zone de l’évier.

© studio vwp

© studio vwp

Traitement de l’acier galvanisé avec de l’acide chlorhydrique dilué, couches visibles sur les côtés du contreplaqué. En voyant ces textures, M. Wang a déclaré qu’il était satisfait de ces détails fantaisistes. Les matériaux ont leurs propres expressions uniques, et M. Wang comprend : « Les journées au bureau sont la vie quotidienne, et la vie quotidienne signifie vivre des journées répétitives intéressantes. » Dans le bureau de HOI Construction, cet espace devient le contenant de la vie quotidienne de M. Wang. Le contreplaqué et l’acier galvanisé expriment le potentiel unique des matériaux simples ; les modules définis par les dimensions des matériaux construisent les ordres de conception. Avec simplicité et humour, cet espace devient le contenant de la vie quotidienne de M. Wang. La table de bureau est comme un bateau, prêt à naviguer.