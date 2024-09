Bureau d’architecture Eventus / Eventus Architektai

© Norbert Tukaj

© Norbert Tukaj

Description textuelle fournie par les architectes. Situé au cœur d’un environnement forestier serein, à proximité d’une petite rivière, mais parfaitement relié à la route animée menant au centre-ville, le studio d’architecture témoigne d’une intégration réfléchie avec son environnement. Embrassant sa double identité, ce bureau s’intègre harmonieusement dans son environnement naturel tout en faisant une déclaration frappante le long de la route.

© Norbert Tukaj

© Norbert Tukaj

Concept. Le concept d’aménagement de ce bureau incarne une dualité qui reflète son emplacement. En venant du côté de la route, le bâtiment séduit par sa forme conceptuelle et minimaliste, caractérisée par des lignes épurées et un travail de précision. Il crée un contraste notable avec le paysage verdoyant. La façade sert non seulement de point de repère visuel, mais aussi de bouclier contre le bruit de la route adjacente et l’éblouissement incessant du soleil du soir. À l’inverse, du côté de la forêt, le bâtiment prend un caractère plus sensible car il se fond sans effort dans son environnement boisé. Sa façade principalement en verre brouille les frontières entre l’intérieur et l’extérieur, se fondant harmonieusement dans le paysage environnant. Ce choix de conception réfléchi garantit que les occupants sont en permanence connectés à l’environnement naturel, favorisant un sentiment de tranquillité et d’inspiration.

© Norbert Tukaj

Construction. Construit dans un souci de durabilité, le bureau est élevé sur une fondation sur pieux afin de préserver les arbres matures et de minimiser les perturbations de l’écosystème existant. Les matériaux de construction, notamment la maçonnerie, le béton armé et le métal, ont été soigneusement sélectionnés pour leur durabilité et leur impact environnemental. Une attention particulière a été accordée aux angles d’assemblage et aux jonctions de différents matériaux afin d’assurer une intégration et une cohérence esthétiques.

© Norbert Tukaj

© Norbert Tukaj

Esthétique minimaliste. L’approche minimaliste se poursuit à l’extérieur. Ici, une sélection délibérée de matériaux de finition minimalistes, tels que le plâtre blanc et un système de façade élégant, met en valeur la forme du bâtiment. Cette emphase met en valeur sa beauté sculpturale et son intégrité architecturale. Zones fonctionnelles. À l’intérieur, le bureau est judicieusement divisé en quatre zones distinctes pour accueillir diverses activités. Une zone de présentation dédiée ouvre la voie à la présentation du travail du studio, tandis que des espaces de travail spacieux et des salles de réunion favorisent la collaboration et la créativité. Une grande cuisine avec un coin repas et une terrasse offre un espace accueillant pour les loisirs et la socialisation, tandis qu’une salle de sport bien équipée offre un refuge avec vue sur la rivière tranquille.

© Norbert Tukaj

Conclusion. Le bureau du cabinet d’architecture de Vilnius représente en substance la coexistence harmonieuse d’un design moderne et d’un environnement naturel. De son extérieur saisissant à ses espaces intérieurs fonctionnels, chaque aspect du bâtiment est soigneusement conçu pour inspirer la créativité, favoriser la collaboration et reconnaître son cadre unique.