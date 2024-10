Bureau d’architectes PAON / PAON Architects Co., Ltd.

© THANAWATCHU

Zone: 180 m²

180 m²



Année: 2024



2024



Photographies



Fabricants : Floorifier, NC Naturel Créer, Panneau Plus



Architectes principaux :



Chanon Petchsangngam, Roongnapa Dormieu



© THANAWATCHU

Description textuelle fournie par les architectes. PAON Architects incarne un environnement de travail créatif et collaboratif dans un espace compact de 180 mètres carrés, soigneusement conçu pour améliorer la qualité de vie de l’équipe. Ce studio donne la priorité à la fonctionnalité tout en favorisant une atmosphère dynamique et ouverte qui inspire l’innovation et le travail d’équipe. Compte tenu de la taille limitée du bureau par rapport au nombre de membres de l’équipe, l’aménagement équilibre soigneusement confort et utilité pour garantir un espace de travail organisé et efficace.

Plan

Le design intérieur maximise la lumière naturelle en positionnant la zone de travail le long d’un vaste mur de fenêtres, créant ainsi un environnement lumineux qui stimule la productivité et le bien-être. L’agencement, bien que compact, met l’accent sur l’ouverture pour promouvoir l’interaction et la connectivité entre les membres de l’équipe, reflétant l’intention d’offrir un environnement de bureau inspirant et créatif.

Au cœur de la conception se trouve une grande salle de réunion située entre la zone de travail générale et le bureau de direction, encourageant les discussions spontanées et la collaboration. Dotée d’une porte coulissante en verre, la salle de réunion maintient un lien visuel avec la zone de travail, invitant la lumière naturelle et favorisant un sentiment de communauté. Cet espace est conçu pour être à la fois une zone de collaboration et une extension du bureau de direction, s’adaptant parfaitement des réunions aux discussions privées, élargissant l’espace de travail lorsque la salle de réunion n’est pas utilisée.

Les plantes stratégiquement placées dans tout le studio favorisent la santé et la créativité, adoucissant les aspects industriels que l’on retrouve souvent dans les environnements architecturaux et insufflant de la vitalité à l’espace de travail. Cette verdure luxuriante crée une atmosphère inspirante qui stimule la pensée créative.

Les sélections de matériaux pour le studio ont été influencées par les contraintes de temps liées au calendrier de construction. Les murs sont principalement finis avec de la peinture texturée, tandis que le revêtement de sol combine des carreaux durables et du vinyle extra-large, apportant un aspect épuré et professionnel facile à entretenir. L’esthétique de PAON Architects reflète les principes de conception modernes, utilisant une palette de tons terreux de blancs chauds et de teintes sable qui évoquent le confort et la tranquillité. Accentuée d’un subtil jaune moutarde, délicat mais vif, cette teinte est judicieusement appliquée à des zones spécifiques, telles que les jupes d’armoires et les panneaux encastrés, ajoutant une touche de dynamisme sans surcharger l’espace. Cette utilisation stratégique de la couleur évite la monotonie tout en conservant un ton globalement terreux, améliorant ainsi l’atmosphère créative.