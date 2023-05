Bureau County Homestead Festival organisera un événement de lancement sur la pelouse le 10 juin à Princeton – Shaw Local

Le Bureau County Homestead Festival Committee a annoncé que son événement de lancement sur la pelouse aura lieu de 18 h à 20 h 30 le samedi 10 juin sur la pelouse d’Owen Lovejoy Homestead, 905 E Peru St à Princeton.

L’événement mettra en vedette une variété de plats, de musique et un sens de la communauté. L’événement est une occasion pour les amis et les familles de se réunir lors de la principale collecte de fonds pour le Festival Homestead.

Les hôtes de l’événement 2023 incluent Brent et Victoria Yepsen, Adam et Megan King et Jacob et Jenna Smith.

L’événement mettra en vedette une variété de viandes, de fromages, de fruits, de légumes et un assortiment de trempettes et de desserts fournis par Optimal Health. La musique live sera également assurée par la musicienne de Princeton Rachel Kiser.

Rebecca Jean Photography sera également présente à l’événement pour aider à capturer des moments de la soirée.

Les visites d’Owen Lovejoy Homestead seront également disponibles de 19h à 20h.

L’événement mettra en vedette des barmans célèbres, dont Nick Giorgianis de Barrel Society et Bailey Russel de Not Bailey’s Irish Cream.

Pour plus d’informations et des mises à jour sur l’événement de pelouse, visitez facebook.com/HomesteadLawnEvent.