Bureau County Grand Jury : 17 mai 2023

Les cas suivants ont été examinés par le grand jury du comté de Bureau le lundi 15 mai.

Daniel R. Kuhn, 48 ans, Princeton, a été inculpé pour l’infraction criminelle de classe 2 de coups et blessures aggravées. Il est accusé d’avoir eu des contacts physiques de nature insultante et provocante avec l’adjoint du shérif du comté du Bureau, sachant que l’adjoint était un agent de la paix exerçant ses fonctions officielles, en ce qu’il a frappé l’adjoint à la poitrine avec son bras, ce qui l’a fait tomber au sol en se frappant la tête. L’adjoint du département du bureau du shérif du comté a témoigné devant le grand jury. Le défendeur est sous la garde du département du bureau du shérif du comté avec une caution fixée à 150 000 $ -10 % à appliquer.

Elshahiem R. Coles, 43 ans, Albany, NY, a été inculpé pour l’infraction criminelle de classe X de possession illégale avec l’intention de livrer du cannabis. Il est accusé d’être en possession, dans l’intention de livrer, de plus de 5 000 grammes d’une substance contenant du cannabis. Un agent du Trident Drug Task Force a témoigné devant le grand jury. Le défendeur est libre de garde après avoir déposé une caution d’un montant de 200 000 $ à 10 % à appliquer.

Jordazia Nicole Inman, 29 ans, Troy, NY, a été inculpée pour l’infraction criminelle de classe X de possession illégale avec l’intention de livrer du cannabis. Elle est accusée de posséder, avec l’intention de livrer, plus de 5 000 grammes d’une substance contenant du cannabis. Un agent du Trident Drug Task Force a témoigné devant le grand jury. Le défendeur est libre de garde après avoir déposé une caution d’un montant de 150 000 $ à 10 % à appliquer.

Alexis E. Lopez, 33 ans, Pérou, a été inculpé pour l’infraction criminelle de classe 4 de résistance à un agent de la paix. Elle est accusée d’avoir résisté à l’arrestation d’un officier de Spring Valley en s’éloignant tout en étant menottée, causant une blessure à la main droite de l’officier. Un officier du département de police de Spring Valley a témoigné devant le grand jury. Ce défendeur est en garde à vue avec une caution d’un montant de 25 000 $ à 10 % à appliquer.

Drew A. Pierson, 57 ans, Cherry, a été inculpé pour l’infraction criminelle de classe 3 de possession illégale de méthamphétamine. Il est accusé de possession d’une substance pesant cinq grammes ou moins contenant de la méthamphétamine. Un officier du département de police de Princeton a témoigné devant le grand jury. Ce défendeur est en garde à vue avec une caution d’un montant de 25 000 $ à 10 % à appliquer.

Jess C. Shepherd, 67 ans, Spring Valley, a été inculpé pour l’infraction criminelle de classe 2 de coups et blessures aggravées. Il est accusé d’avoir eu un contact physique de nature insultante et provocante avec un officier de Spring Valley, sachant que l’officier était un agent de la paix exerçant ses fonctions officielles, en ce sens qu’il lui a donné un coup de pied dans la jambe. Un officier du département de police de Spring Valley a témoigné devant le grand jury. Ce défendeur est en garde à vue avec une caution d’un montant de 10 000 $ à 10 % à appliquer.

Ces actes d’accusation ont été présentés au grand jury par le procureur de l’État Thomas Briddick, le premier procureur adjoint de l’État Greg Sticka et le procureur adjoint de l’État Daniel Anderson.

Les actes d’accusation ont été renvoyés devant le juge Geno Caffarini.

Ces actes d’accusation ne sont que des accusations contre les accusés. Ils sont présumés innocents jusqu’à preuve du contraire.