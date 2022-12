Bureau County Farm Bureau reconnu lors de la réunion annuelle du bureau agricole – Shaw Local

Le Bureau County Farm Bureau a récemment été reconnu lors de la 108e réunion annuelle des bureaux agricoles de l’Illinois pour sa programmation. L’année de programmation du comté s’est déroulée du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.

La réunion annuelle de l’Illinois Farm Bureau offre l’occasion de reconnaître les réalisations des membres individuels et des bureaux agricoles du comté.

Les comtés ont concouru pour des récompenses avec d’autres comtés de taille similaire. Des récompenses sont ensuite décernées à cinq groupes de comtés. Le comté de Bureau est membre du groupe IV qui contient des comtés de 2 800 à 5 800 membres.

Bureau County Farm Bureau a reçu les prix suivants:

Prix ​​​​New Horizon pour le groupe IV pour le programme de subventions à impact communautaire. Ce prix encourage les programmes nouveaux et innovants.

Prix ​​​​New Horizon, multi-comté pour l’initiative Cultivating Health Minds Farmer Mental Health. Ce prix encourage les programmes nouveaux et innovants alors que les comtés travaillent ensemble pour offrir des programmes.

Pinnacle Award – Prix le plus élevé décerné au comté le plus remarquable de chaque groupe de membres pour reconnaître l’excellence globale du programme en ce qui concerne les objectifs et les priorités du County Farm Bureau.

Deux programmes individuels ont également été récompensés par une activité d’excellence du comté, qui est attribuée au comté avec le projet le plus remarquable dans un domaine de programme.

Le comté de Bureau a été reconnu dans la catégorie Revenu agricole et développement avec le programme Lady Landowners et dans la catégorie Affaires locales avec le programme Tile Monitoring.

Les prix décernés ont tous été évalués dans le cadre du programme County Activities of Excellence.