Bureau County Farm Bureau organisera une collecte de fonds Holiday Freezer Meal – Shaw Local

Le Bureau County Farm Bureau organisera une collecte de fonds Holiday Freezer Meal comprenant 10 repas surgelés précommandés pour 90 $.

La préinscription et le paiement sont requis avant le 1er décembre et le ramassage se fera de 15 h 30 à 17 h le lundi 19 décembre au Bureau County Farm Bureau, 1407 N. Main St. à Princeton.

Le menu comprendra deux commandes de chacun des éléments de menu suivants : poulet et biscuits, pommes de terre au four chargées de porc effiloché, jambon et pommes de terre, pain de viande avec patates douces et pâté chinois.

Ce programme est une collecte de fonds pour le Bureau County Farm Bureau Ag in the Classroom. Les commandes peuvent être appelées au 815-875-6468 et les paiements peuvent être effectués au 1407 N. Main St. à Princeton.