Bureau County Farm Bureau organisera un cours sur l’alimentation saine le 22 août à Princeton – Shaw Local

Le Bureau County Farm Bureau accueillera l’éducatrice en nutrition et bien-être Susan Glassman de l’U of I Extension pour un cours Bounty of Summer: Healthy Eating qui aura lieu de 17 h 30 à 19 h le 22 août au 1407 N. Main St. à Princeton.

Le cours se concentrera sur l’utilisation de légumes et d’herbes cultivés localement pour créer des salades, des vinaigrettes maison et des boissons innovantes.

Les places sont limitées. Les participants doivent confirmer leur présence avant le lundi 14 août en appelant le 815-875-6468.

La classe est parrainée en partie par une subvention aux consommateurs de l’Illinois Farm Bureau. Une grande partie des produits proviendra de Valley Fresh Harvest à Ladd.