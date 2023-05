Bureau County Farm Bureau organisera le 11e Tractor Trek annuel le 10 juin – Shaw Local

La Fondation Bureau County Farm Bureau accueillera le 11e Tractor Trek annuel le samedi 10 juin, au départ de River Valley Co-Op au sud de l’Ohio pour une balade dans la partie nord-est du comté de Bureau.

Les participants auront l’occasion de partager l’événement avec d’autres passionnés de tracteurs anciens lors de leurs déplacements à travers le comté.

L’inscription est obligatoire en remplissant un formulaire avant le 2 juin. Il y a des frais d’inscription de 50 $. Des rafraîchissements et un déjeuner seront offerts.

Pour plus d’informations, appelez le Bureau County Farm Bureau au 815-875-6468. Tous les profits seront versés au programme Ag in the Classroom de la Fondation Bureau County Farm Bureau.