Bureau County Farm Bureau et Country Financial acceptant les demandes de subvention d’impact communautaire – Shaw Local

Pour aider à remplir une mission d’amélioration de la stabilité financière et de la qualité de vie des membres, le Bureau County Farm Bureau et COUNTRY Financial ont créé le Programme de subventions d’impact communautaire, pour faciliter les partenariats avec des groupes locaux du comté de Bureau sur des projets qui ont un impact sur nos communautés. .

Le programme de subventions d’impact communautaire cherche à identifier divers projets qui amélioreront la communauté et à créer des partenariats avec des groupes et des individus pour faire de ces projets une réalité.

Les propositions seront acceptées jusqu’au 28 février. L’organisation ou la personne qui les soumet doit être basée dans le comté de Bureau et avoir des opérations dans le comté.

Les exemples d’organisations incluent les groupes scolaires, les organisations civiques, les églises, les clubs 4-H, les banques alimentaires, les sections FFA, etc. Les projets qui ont un impact durable sur plusieurs années seront favorisés par rapport à ceux qui ont un impact à court terme.

La subvention accordée peut aller jusqu’à 5 000 $, mais le montant accordé sera déterminé au moment de la sélection. Les subventions seront annoncées à la fin du printemps et le projet sera terminé d’ici le 15 août.

Cette subvention est accordée grâce à un partenariat entre Bureau County Farm Bureau et les représentants de COUNTRY Financial dans le comté de Bureau : Jim Scruggs, Crane Schafer, Mike Morris, Ron Behrends, Tyler Hansen, TJ Scruggs, GW Leynaud et Dan Kniss.

La demande de subvention est publiée sur le site Web du Bureau County Farm Bureau à bureaucountyfarmbureau.org.

Pour toute question concernant le programme de subventions à impact communautaire, appelez le 815-875-6468 ou envoyez un courriel à Jill Frueh à jfrueh@bureaucountyfarmbureau.org.