Bureau County Farm Bureau et COUNTRY annoncent les bénéficiaires des subventions communautaires 2022 – Shaw Local

Le Bureau County Farm Bureau et COUNTRY se sont associés pour reconnaître les organisations, les entreprises et les personnes qui ont fait un pas supplémentaire pour améliorer leur communauté et avoir un impact.

À l’hiver 2020, les deux organisations ont entrepris de lancer le programme de subventions d’impact communautaire qui a été mis en place pour aider divers projets à améliorer les communautés du comté tout en créant des partenariats avec des groupes et des individus.

Les propositions de subvention ont été acceptées du 1er janvier au 1er mars, l’organisation ou la personne demandant la subvention devant être basée ou avoir des activités dans le comté de Bureau.

Après examen, la subvention de 5 000 $ a été divisée et attribuée aux boosters de musique du lycée de Princeton, à la Tiskelwa Community Foundation et au Bureau County Workcamp.

Les Princeton High School Music Boosters ont soumis une proposition pour Back the Band car la subvention a été utilisée pour aider à financer une partie des nouveaux uniformes du groupe Princeton High School.

Le groupe avait réalisé plusieurs collectes de fonds et n’avait toujours pas atteint son objectif de 35 000 $ pour acheter 75 nouveaux uniformes et capes pour deux tambours-majors.

Les uniformes ont été achetés et seront prêts pour la rentrée scolaire.

La Tiskilwa Community Foundation a soumis une proposition pour aider à défrayer les coûts de construction d’un pavillon dans un parc de la ville. Les abris actuels ont été utilisés pendant des années pour de nombreuses fonctions de célébration au sein de la communauté et le besoin d’un pavillon supplémentaire a été reconnu. La subvention a été utilisée pour compenser le coût des matériaux de construction, car une grande partie de la construction a été réalisée par environ vingt-deux bénévoles et dirigeants communautaires. L’abri a été achevé à la fin juillet, juste à temps pour le festival annuel Pow Wow Days. (Photo fournie par Jill Frueh)

Des informations sur la subvention d’impact communautaire 2023 seront publiées dans les mois à venir.

L’abri a été achevé à la fin juillet, juste à temps pour le festival annuel Pow Wow Days.

L’Église méthodiste communautaire de La Moille a soumis une proposition pour le camp de travail du comté de Bureau 2022.

Chaque année, le programme aborde des projets de réparation résidentielle tels que l’installation de rampes pour fauteuils roulants, le nettoyage et la peinture des surfaces extérieures et d’autres améliorations de la maison.

Les fonds de la subvention du chantier ont été utilisés pour couvrir les coûts matériels liés à la remise en état et à la réparation des résidences des candidats sélectionnés.

La subvention est rendue possible grâce au financement du Bureau County Farm Bureau et des représentants financiers de COUNTRY Ron Behrends, Tyler Hansen, GW Leynaud, Mike Morris, Crane Schafer, Jim Scruggs, TJ Scruggs et le directeur d’agence Dan Kniss.