Bureau County Fairgrounds annonce le calendrier des événements à venir – Shaw Local

Après l’achèvement de la foire annuelle du comté de Bureau, le parc des expositions du comté de Bureau a annoncé son prochain calendrier d’événements qui auront lieu au 811 W. Peru St. à Princeton.

Les événements se dérouleront comme suit :

Le marché aux puces du Homestead Festival aura lieu le dimanche 10 septembre de 8 h à 14 h. Il y aura une entrée gratuite et un stand de concession dans le bâtiment. Certains des articles vendus comprennent des antiquités, des pièces de monnaie, du linge de maison, des bandeaux, des chouchous, de la verrerie et des articles ménagers. Des espaces de vente sont encore disponibles. Pour plus d’informations, visitez bureaucountyfair.com ou appelez le 815-866-3606 après 17h

Nightmare Haunted Attractions ouvrira pour sa 20e année à 19 h le vendredi 29 septembre. Le repaire sera ouvert de 19 h à 22 h les vendredis et samedis jusqu’au 28 octobre. Pour vous porter volontaire en tant qu’acteur dans l’équipe effrayante, appelez le 815-866. -3606 après 17h

Le défilé d’Halloween sur Main Street à Princeton aura lieu le samedi 14 octobre. L’événement sera suivi d’un spectacle des Hocus Pocus Hags au parc des expositions. Toute personne intéressée à participer peut appeler le 815-303-8247 après 17 heures.

La vente d’artisanat et de vendeurs d’automne ainsi que le marché aux puces auront lieu de 8 h à 14 h le dimanche 15 octobre.

Le salon et la vente des collectionneurs d’armes à feu Sauk Trail auront lieu les samedi 28 et dimanche 29 octobre.

L’entreposage hivernal des bateaux et des camping-cars débutera le samedi 4 novembre.