Bureau County Fairgrounds accueillera Model Train Fair Show le 19 novembre – Shaw Local

La foire annuelle des trains miniatures et le salon des jouets de la ferme auront lieu de 9 h à 15 h le samedi 19 novembre au parc des expositions du comté de Bureau à Princeton.

Toutes les échelles d’équipements de modélisme ferroviaire de l’échelle N à HO, Lionel et Thomas the Train Engine seront disponibles à l’achat. Des jouets de ferme de toutes tailles et couleurs seront également disponibles.

L’événement mettra en vedette des jouets anciens, des livres sur les trains, des jeux, des Hot Wheels et de nombreux autres jouets à vendre.

L’entrée est de 5 $ pour les adultes et les enfants sont gratuits. Pour plus d’informations, contactez Kathy Bauer au 815-866-3606.