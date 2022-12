Bureau County Fairgrounds accueillera le salon annuel de l’artisanat et des vendeurs de Noël le 10 décembre – Shaw Local

Le Bureau County Fairgrounds accueillera le marché annuel de l’artisanat, des vendeurs et des puces de Noël de 8 h à 14 h le samedi 10 décembre au 811 W. Peru St. à Princeton. L’entrée est gratuite.

Le Père Noël fera une apparition de 10h à 11h alors que les enfants pourront apporter leur liste de souhaits et prendre des photos.

Plus de 80 espaces de vente ont été réservés pour l’événement. Certains des articles qui seront disponibles comprennent des ornements, des gnomes, des gobelets, des cartes de vœux, des couronnes, Color Street, Pampered Chef, des décorations antiques, des vêtements pour bébés, des courtepointes, des salières et des poivrières, des bagues, des bijoux, des vêtements, des koozies, des fleurs de vacances, décor et bien plus encore.

Un stand de concession sera situé dans le bâtiment avec des articles pour le petit-déjeuner et le déjeuner. Pour plus d’informations, composez le 815-303-2905 après 17h