Alors qu’il se prépare pour sa prochaine saison d’offre de cadeaux aux enfants de la communauté, Bureau County Christmas for Kids organisera des collectes de jouets et installera des boîtes de collecte tout au long du mois de novembre.

Le groupe collectera des jouets neufs non emballés et des dons monétaires pour aider à offrir des cadeaux aux enfants de l’ouest du comté de Bureau.

Les collectes de jouets auront lieu de 11 h à 14 h le samedi 4 novembre à l’hôtel de ville et au service d’incendie de Princeton, 2 S. Main St., et de 10 h à 14 h le samedi 18 novembre à Heartland Bank, 606. Rue S. Main à Princeton.

Des boîtes de dons seront disponibles tout le mois.

Les emplacements des loges de Princeton sont l’Apollo Theatre, la Banque centrale, le Dollar General, la Douglas School, l’Evangelical Covenant Church, la First Christian Church, la First State Bank, la First United Methodist Church, Gardner Denver, Heartland Bank North and Main, la Jefferson School, le Jillian’s Hair Salon, Lincoln School, Logan Jr. High School, Metro Center, Midland Bank, Milk Moustache, MTM Recognition, New Hope Church, OSF St. Clare Hospital, Princeton City Hall, Princeton High School, Princeton Public Library, Princeton Wesleyan Church, RP Lumber, Salon de coiffure Rustique et église luthérienne Saint-Matthieu.

Les autres sites du comté de Bureau comprennent Bureau Valley High School, Community State Bank à Neponset, First State Bank à La Moille, First State Bank à Van Orin, La Moille High School, Malden Banking Center, Manlius Banking Center, Ohio School, Sheffield Banking Center, Citizens First State Bank en noyer et First Federal Savings Bank en noyer.