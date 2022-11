Bureau County Christmas for Kids entre dans sa neuvième année au service des enfants locaux – Shaw Local

Le groupe local à but non lucratif, Bureau County Christmas for Kids, entre maintenant dans sa neuvième année pour aider des centaines d’enfants locaux à passer un Joyeux Noël.

Le groupe est une organisation entièrement gérée par des bénévoles basée à l’église Princeton Wesleyan au 421 E. Dover Rd. Ils cherchent à offrir des cadeaux de Noël aux enfants âgés de 0 à 14 ans ou en huitième année dans la région du comté de Western Bureau.

Leur zone de service comprend Princeton, Ohio, La Moille, Douvres, Malden, Van Orin, Tiskilwa, Wyanet, Walnut, Sheffield, Neponset, Manlius et Buda. Ils ont également un groupe du comté de Eastern Bureau qui couvre certaines parties de Spring Valley.

Cette année, l’organisation compte déjà 382 enfants inscrits après avoir servi 420 enfants en 2021.

Les familles sont dirigées vers le groupe par l’intermédiaire des conseillers scolaires et des pasteurs de l’église locale.

Afin de collecter des fonds et des stocks pour la saison des fêtes à venir, le groupe organise des collectes de jouets et place des boîtes dans toute la communauté pour collecter des objets à offrir aux personnes dans le besoin.

Le groupe organisera des collectes de jouets de 10 h à 14 h les 12 et 19 novembre au Princeton Walmart, situé au 2111 Claude Bailey Pkwy.

Dans la région de Princeton, les boîtes seront situées à l’Apollo Theatre, à la Banque centrale, au Dollar General, à l’école Douglas, à l’église Evangelical Covenant, à la First State Bank, à la First United Methodist Church, à Gardner Denver, à la Heartland Bank North and Main, à la Jefferson School, à Jillian’s Hair. Salon, Lincoln School, Logan Jr. High School, Metro Center, Midland Bank, Milk Moustache, MTM Recognition, New Hope Church, OSF St. Clare Hospital, Princeton City Hall, Princeton High School, Princeton Public Library, Princeton Wesleyan Church, RP Lumber, Rustique Hair Salon et l’église luthérienne St. Matthew.

Les autres sites du comté de Bureau comprennent Bureau Valley High School, Community State Bank à Neponset, First State Bank à La Moille et Van Orin, La Moille High School, Malden Banking Center, Manlius Banking Center, Ohio School, Sheffield Banking Center, Citizens First State Banque en noyer et First Federal Savings Bank en noyer.

Les dons de jouets neufs non emballés peuvent être faits lors de la collecte de jouets qui se tiendra tout au long du mois de novembre.

En plus de collecter des jouets, le groupe accepte également des dons monétaires en les déposant directement sur le compte Christmas for Kids de Heartland Bank ou en envoyant un don à l’église Princeton Wesleyan.