Bureau County Chorus et Princeton Community Band accueilleront un concert de Noël le 4 décembre – Shaw Local

Le Bureau County Chorus et le Princeton Community Band donneront un concert de Noël commun à 15 h le dimanche 4 décembre dans l’auditorium du Princeton High School 103 S. Euclid Ave.

Le Bureau County Chorus, sous la direction de Mary Kieffer et accompagné de Charlie Gebeck, chantera plusieurs airs de Noël, à la fois classiques et modernes.

Leur programme comprend “Simple Gifts – American Shaker Song” arrangé par Jay Althouse; “Noel Fantasy – Chants traditionnels”, arrangé par David Waggoner; « The Chanukah Song (We Are Lights) », paroles de Steve Young, musique de Stephen Schwartz, arrangée par Mac Huff ; “A Shoot Shall Come Forth” de Richard Horn; « We Need a Little Christmas » de la comédie musicale « Mame ! », musique et paroles de Jerry Herman, arrangées par Mac Huff ; “Mary saviez-vous?” de Mark Lowry et Buddy Greene ; “C’est Noël pour moi” de Pentatonix ; et “Silent Night”, arrangé par Ruth Elaine Schram.

Des accompagnements spéciaux seront fournis par Jay Suarez au cajon et Leah Landis au violoncelle

Le Princeton Community Band, sous la direction d’Ann Lusher, interprétera un assortiment de musique de Noël, dont “In Joy and Jubilance”, de Robert W. Smith, commandé par PCB cette année à la mémoire du Dr Gary W. Hoelle; “Mary’s Little Boy Child”, arrangé par Larry Kerchner; «Christmas Day», de Gustav Holst, arrangé par William E. Rhoads; «Twas in the Moon of Wintertime», arrangé par Anne McGinty; « A Christmas Festival », de Leroy Anderson, transcrit par Robert W. Smith ; et “Happy Holiday/White Christmas”, d’Irving Berlin, arrangé par Ted Ricketts.

Le concert se terminera par un numéro combiné, interprété par le groupe et le chœur ensemble, intitulé “A Festive Christmas Celebration”, arrangé par Audrey Snyder et John Moss.

Le concert est gratuit, mais les dons seront acceptés avec gratitude par les organisations. Princeton Community Band est une organisation à but non lucratif.