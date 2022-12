Bureau County Board nomme Wendy Sims nouvelle superviseure des évaluations – Shaw Local

Lors de la réunion du Bureau County Board de novembre, Wendy Sims a été approuvée à l’unanimité comme nouvelle superviseure des évaluations en remplacement de Tom Sweeney qui prend sa retraite.

Sims est actuellement employée d’un évaluateur et occupe toujours le poste à compter du 1er décembre. Elle a une expérience antérieure en tant qu’évaluatrice de plusieurs cantons et une connaissance approfondie des lois de l’Illinois entourant le code de l’impôt foncier et la procédure d’évaluation dans le comté de Bureau.

Sweeney se retire volontairement du rôle de superviseur des évaluations, poste qu’il a occupé dans le comté pendant 34 ans.