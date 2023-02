Bureau County Board dénonce l’interdiction des armes d’assaut de l’État – Shaw Local

Le conseil du comté de Bureau a adopté une résolution dénonçant la loi sur la protection des communautés de l’Illinois, la loi qui interdit certaines armes à feu, lors d’une réunion très suivie mardi soir.

Le conseil a voté 11 contre 2 en faveur de la résolution qui énonce l’opposition du conseil à la loi récemment promulguée. Les membres Mary Jane Marini et Dave Argubright ont voté contre la résolution tandis que le reste des membres actuels du conseil ont voté pour l’approuver.

Ceux qui ont voté pour l’approbation comprenaient les membres du conseil d’administration Dale Anderson, John Baracani, Keith Cain, Jason Floyd, Sandy Hoos, Marsha Lilley, Robert McCook, Lizabeth Novotny, Connie Stetson, Derek Whited et Marshann Entwhistle.

Les membres du conseil d’administration Deb Feeney, Kristi Warren, Ronald Dobrich et Kerwin Paris n’étaient pas présents lors du vote.

Avant le vote, le procureur de l’État du comté de Bureau, Tom Briddick, s’est adressé au conseil d’administration concernant le rôle que son bureau jouera à l’avenir et ce que l’approbation de la résolution pourrait signifier en ce qui concerne la responsabilité potentielle du comté, en cas de problème.

Après avoir contacté la compagnie d’assurance du comté, Briddick a été informé qu’ils avaient des problèmes de responsabilité.

“En tant que procureur de l’État, il est de mon devoir de faire savoir aux membres du conseil qu’il y avait des préoccupations, en tant qu’organisme public qui s’oppose à cela”, a déclaré Briddick. “Toute inférence qui pourrait découler de la résolution, si elle est adoptée, que le comté ne va pas suivre la loi ou appliquer la loi, pourrait éventuellement engager la responsabilité du comté si quelque chose se produisait.”

La compagnie d’assurance a déclaré à Briddick que cette question est actuellement contestée en raison de sa nature constitutionnelle et passe par le système judiciaire. La société a ajouté que l’adoption de la résolution aurait un effet sur la constitutionnalité du projet de loi 5471. »

Briddick a également répondu aux commentaires précédents indiquant que le bureau du procureur de l’État n’appliquerait pas cette loi.

“Je suis tenu de dire que ce n’est pas vrai”, a déclaré Briddick. “J’ai prêté serment en tant qu’avocat et procureur de l’État de respecter la loi, mes pensées personnelles mises à part.”

Avant le vote, les membres du conseil ont écouté les commentaires publics d’une liste de 10 orateurs allant de résidents de longue date du comté de Bureau à la greffière du comté de La Salle Jennifer Ebner et au membre du conseil en exercice Hoos.

Tous les orateurs ont exprimé leur soutien à l’approbation de la résolution proposée alors qu’ils parlaient de divers sujets, notamment la protection du deuxième amendement, les statistiques sur la violence armée, les questions constitutionnelles et bien plus encore.

Aucun ne s’est exprimé en faveur de la nouvelle loi car la salle de réunion au complet a tenu une salve d’applaudissements après les commentaires de chaque orateur.

La résolution est intervenue un peu plus d’un mois après que plusieurs shérifs du nord de l’Illinois, y compris des shérifs des comtés de La Salle, Bureau et Putnam, ont annoncé qu’ils n’appliqueraient pas la nouvelle loi, arguant dans des déclarations préparées presque identiques qu’ils pensaient que la loi était inconstitutionnelle.

Le conseil du comté de La Salle a également adopté une résolution désapprouvant la nouvelle loi.

Les législateurs de l’Illinois ont adopté la loi interdisant l’achat, la vente et la fabrication d’armes semi-automatiques de grande puissance, de fusils et de munitions de calibre .50 et de chargeurs de grande capacité.

Les propriétaires actuels de telles armes ne seront pas tenus de les remettre. Cependant, les propriétaires d’armes à feu devront les enregistrer auprès de la police de l’État de l’Illinois – y compris les numéros de série, une disposition initialement supprimée par le Sénat mais rétablie après les objections des partisans de la Chambre.

En vertu de la nouvelle loi, des dizaines d’armes sont désormais interdites dans tout l’État.