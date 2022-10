Bureau County Board autorise la construction de 2 tours MET et d’une unité LIDAR dans le canton de Neponset – Shaw Local

Suite à la recommandation du Bureau County Zoning Board of Appeals, le Bureau County Board a voté en faveur de l’autorisation de la construction de deux tours MET temporaires et d’une unité LIDAR dans le canton de Neponset.

Ces tours MET et l’unité LIDAR doivent être construites par Renewable Development LLC et doivent mesurer moins de 200 pieds et seront utilisées pour collecter des données météorologiques pour un éventuel développement de l’énergie éolienne à l’avenir.

L’unité LIDAR contient un système qui utilise des faisceaux invisibles à l’œil nu pour mesurer les conditions environnantes, y compris la vitesse du vent.

Les deux tours MET seront situées du côté ouest de 150 E St., à environ 7/8 milles au sud de Kentville Road et du côté est de 500 E. St., à environ 3/8 milles au nord de 850 N. Ave.

L’unité LIDAR sera située du côté nord de 1050 N. Ave, à environ 3/8 milles à l’est de 105 E. St.

Les articles ont été approuvés selon les exigences qu’ils soient situés à l’extérieur du rayon de protection d’un mile et demi des limites protégées de la ville de Neponset et que les emplacements des tours MET soient réensemencés ou recouverts de feuillage environnemental dès que possible.

Avant le vote, le conseil a écouté divers commentaires publics de membres de la communauté, dont Dick et Jani Wells, Ronald Franklin, August Block, Mandy Donovan, Dori Stachowicz et la membre du conseil Connie Stetson.

Tous les orateurs susmentionnés se sont prononcés en faveur du rejet des demandes de tours MET et d’unité LIDAR.

“Comme vous le savez, nous avons eu 113 ménages Neponset, près d’un quart de la population de la ville, qui ont signé une pétition interdisant l’installation de tours MET”, a déclaré Franklin. “C’est contre seulement 36 personnes qui se sont inscrites pour faire installer des tours MET et des éoliennes sur leurs propriétés.”

Une grande partie des commentaires publics mentionnaient la pétition et l’ordonnance Neponset exigeant que toute construction soit située à un mile et demi des limites de la ville, ce qui faisait partie des motions approuvées.

Les articles ont été approuvés selon les exigences qu'ils soient situés à l'extérieur du rayon de protection d'un mile et demi des limites protégées de la ville de Neponset et que les emplacements des tours MET soient réensemencés ou recouverts de feuillage environnemental dès que possible. (Matthieu Apgar)

D’autres orateurs ont fait valoir que la construction de ces tours ne serait pas conforme au plan global du comté de 2014.

Le chapitre 8, section 8.5 de ce plan stipule que le comté doit gérer l’utilisation des terres de manière à ce que le développement se déroule de manière logique et ordonnée pour soutenir les meilleurs intérêts du comté, minimiser les conflits d’utilisation des terres entre l’utilisation des terres adjacentes, utiliser efficacement les ressources et les infrastructures.

Stetson a également exprimé son opinion sur le sujet lors de la section de commentaires publics incluse de la réunion.

“J’ai assisté à la réunion de la Commission de planification et aux réunions de la Commission d’appel du zonage avec les préoccupations des propriétaires fonciers et des résidents”, a déclaré Stetson dans une lettre présentée lors de la réunion. “Juste pour vous faire savoir que les propriétaires fonciers des sites proposés n’étaient pas à la réunion de la ZBA, les questions pourraient donc leur être adressées.”

En raison de contraintes de temps, Stetson n’a pas pu terminer sa déclaration, mais dans sa lettre présentée, elle a déclaré qu’elle recommandait de ne pas voter.

“En tant que membre du conseil d’administration du comté, nous ne sommes pas ici pour dire aux gens comment ils doivent vivre et les grandes entreprises d’autres États ou comtés ne devraient pas non plus”, a déclaré Stetson. «Les gens sont protégés dans le petit village et dans le rayon de 1,5 mile des limites du village. Pourquoi ne protégeons-nous pas de la même manière les personnes qui vivent dans les zones rurales ? »

Les trois motions ont été approuvées par 11 voix contre 5 et 3 membres du conseil se sont abstenus.

Dale Anderson, John Baracani, Joseph Bickett, Keith Cain, Ronald Dobrich, Paul Humpage, Marsha Lilley, Mary Jane Marini, Kerwin Paris, Derek Whited et Jane Picatto ont tous voté en faveur de l’approbation.

Jim Donarski, Lizabeth Novotny, Connie Stetson, James Thompson et Kristi Warren ont voté contre l’approbation avec Robert Albrecht, Ralph Anderson et Marshann Entwhistle se sont abstenus de voter.