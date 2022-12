Bureau County Board approuve l’achat de 500,00 $ de caméras corporelles et de stockage du département du shérif – Shaw Local

Lors d’une réunion qui était la première des nouveaux arrivants du conseil, le comté de Bureau a approuvé plus de 500 000 $ à dépenser pour la demande du département du shérif de caméras corporelles et d’un système de gestion des preuves.

Les caméras corporelles du ministère ont été approuvées pour un montant de 275 580 $. Le système de gestion des preuves a été approuvé pour un montant de 238 860 dollars. Les deux achats comprendront un contrat de service de cinq ans.

Le système de gestion des preuves sera utilisé pour héberger toutes les données et images qui seront capturées grâce à l’utilisation des caméras corporelles. Ce système comprendra également une sauvegarde sécurisée des données.

“Ceux-ci fonctionneront tous ensemble dans le même système”, a déclaré le membre du conseil Kerwin Paris. “Le même fournisseur fournira tout cela.”

Les fonds de plus de 500 000 $ seront prélevés sur le compte American Rescue Plan Act (APRA) du comté. Le comté de Bureau a reçu une allocation totale de 6 337 607 $ en fonds de relance budgétaire d’État et locaux.

Au cours de la réunion de lundi, le conseil a également approuvé deux résolutions pour le remplacement du pont ; l’un avec le canton de LaMoille et l’autre avec le canton d’Ohio.

Les résolutions ont affecté plus de 150 000 $ du programme de ponts du canton pour l’enlèvement et le remplacement des ponts situés au 2500 East Street et au 2500 North Avenue sur Masters Creek.

Les deux ponts seront remplacés à 80/20, l’agence locale couvrant 20 % du coût du projet avec le comté.

Le conseil d’administration a conclu divers points d’affaires de fin d’année avant d’ajourner sa première réunion de la nouvelle année, à 18h30 le 10 janvier au palais de justice du comté de Bureau.