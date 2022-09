Les meilleurs exposants juniors de bétail de l’Illinois ont testé leurs compétences en montrant du bœuf, du porc et du mouton le vendredi 12 août lors du concours Master Showmanship lors de la foire de l’État de l’Illinois.

Ce concours invitait les membres 4-H âgés de 14 à 18 ans à montrer leurs talents de mise en scène sur trois espèces. Les 4-Hers ont été jugées sur leur capacité à manipuler chaque animal, leur connaissance de l’espèce et de l’élevage, ainsi que leurs compétences générales en matière de mise en scène.

Cette année a marqué la première fois qu’un membre du comté de Bureau a participé à l’événement. Cameron Lillie, de Wyanet, s’est qualifiée grâce au concours du comté de Bureau et a pu se rendre à la foire d’État et exposer pendant le concours.

Dans Master Showmanship, les exposants commencent avec leurs propres animaux avant de passer à deux autres espèces. Comme exigence, il appartient aux participants de sécuriser les animaux qui seront utilisés pour le concours de l’État. Cela donne aux participants une expérience pendant qu’ils travaillent sur les échanges d’animaux entre eux et leurs pairs avec l’aide d’adultes.

Les meilleurs individus ont gagné 500 $, une boîte d’exposition spéciale, une boucle de ceinture, un sac à bottes brodé et une bannière. En plus des gagnants du concours général, des prix ont également été décernés aux trois premiers gagnants pour le bœuf, le porc et le mouton.

Les prix comprennent des cartes-cadeaux et des bannières. Chaque participant à la mise en scène a reçu une carte-cadeau, un seau intelligent et un t-shirt spécial Master Showmanship.

“C’était l’une des choses les plus amusantes de l’agriculture”, a déclaré Lillie.

Cette année a marqué le 22e concours annuel de maîtrise de la mise en scène qui s’est tenu à la foire de l’État de l’Illinois.