Le Bureau Bulldogs 4-H Club lancera la nouvelle année 4-H et invitera les jeunes de 5 à 18 ans à se joindre à sa prochaine réunion à 18 h 30 le mercredi 5 octobre à la bibliothèque du canton de Leepertown à Bureau.

Les réunions auront lieu le premier mercredi de chaque mois tout au long de l’année 2022-23 4-H.

4-H est une grande organisation de jeunes non scolarisés qui cherche à offrir aux jeunes une communauté, des mentors et des opportunités d’apprentissage pour développer les compétences dont ils ont besoin pour créer un changement positif dans leur vie et leur communauté.

La mission de l’extension de l’Université de l’Illinois est de fournir une éducation pratique en laquelle vous pouvez avoir confiance pour aider les personnes, les entreprises et les communautés à résoudre des problèmes, à développer des compétences et à construire un avenir meilleur. L’extension de l’Université de l’Illinois offre des opportunités égales dans les programmes et l’emploi. Pour information, visitez extension.illinois.edu/blmp .

Pour toute question ou information, appelez University of Illinois Extension – Bureau, La Salle, Marshall, Putnam Unit Office au 815-875-2878.

Si vous avez besoin d’un aménagement raisonnable pour participer, veuillez l’indiquer lors de votre inscription ou contacter le bureau d’extension. Les bureaux d’extension sont situés à Princeton, Ottawa, Henry et à Oglesby sur les campus de l’IVCC.