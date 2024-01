Bureau ATREY DESIGN STUDIO / ATREY & ASSOCIÉS

© Bharat Aggarwal, Ankush Maria

Description textuelle fournie par les architectes. Demeure de nouvelles inspirations, designs et innovations, le studio ATREYdesign est un bureau d’architecture conçu par l’architecte principal, Arun Sharma. La vision était d’avoir un bureau qui respire chaque jour avec des idées de design innovantes. L’arbre est la source d’inspiration ultime. La caractéristique la plus inspirante d’un arbre est sans aucun doute sa capacité à supporter une grande surface soutenue par un tronc à travers lequel émerge une configuration ramifiée de type fractal. La forme complexe de l’arbre a été traduite dans la structure du studio qui se concentre sur la relation entre la forme et la résistance structurelle, donnant ainsi la nature de l’arbre.

Debout sur un terrain de 30’x 60′, dans le quartier résidentiel haut de gamme de New Delhi, la structure représentant un arbre balancé par le vent est en position inclinée. Les colonnes centrales (tronc de l’arbre) soutiennent les dalles en porte-à-faux, qui agissent comme des branches. L’enveloppe extérieure constituée de chevrons enferme le studio à l’intérieur. La verdure ajoute de la douceur à la structure globale en béton. La forme extérieure crée également de la magie dans les intérieurs avec des murs et un plafond nus et incurvés. Les vues ne sont pas limitées par un balcon ou une cour, mais aussi par des murs verts respirants à chaque étage avec des plantes purificatrices d’air. Les cours à chaque étage offrent une pause rafraîchissante par rapport aux travaux. La face est possède la plus grande ouverture vitrée, permettant un maximum de lumière du jour. Le côté sud présente des cours avec verdure à chaque étage.

Le bureau est rendu sensible à la nature grâce à des systèmes de refroidissement latent fonctionnant dans chaque dalle de plancher. Le système assure le refroidissement pendant les étés extrêmes et la chaleur pendant les hivers extrêmes. Il offre un confort environnemental maximal. Le système de panneaux solaires installés sur le toit constitue une nouvelle étape vers un bâtiment plus réactif. La collecte des eaux de pluie se fait en pensant à l’épuisement des eaux souterraines. Les murs verts respirants à chaque étage couvrent la surface maximale du mur avec des plantes purificatrices d’air

L’entrée du studio de quatre étages s’ouvre sur un voyage de vues magnifiques, brutes et architecturales. L’escalier d’entrée part du sol sur pilotis jusqu’au sous-sol. La porte pivotante en verre a une entrée sculpturale. En entrant, un arbre séché sculptural se dresse à côté d’un banc en bois. La brutalité des murs en béton et des plafonds nus (avec impression de bambou) est complétée par le sol en béton et en gravier. Le mur végétal d’un côté du sous-sol est orné de pierres naturelles, de cascades… la musique générée par la chute de l’eau crée une ambiance zen. De plus, les visiteurs sont accueillis par le bruit de l’eau, ce qui fait que la salle d’attente vaut la peine d’attendre. Le sous-sol comprend un espace d’attente ouvert, une salle de conférence, une réception et des toilettes. La salle de conférence est baignée de soleil qui traverse la verrière et joue à cache-cache au fil de la journée. Les projections d’eau sur les fenêtres de la salle de conférence créent un autre drame.

L’ascenseur vous emmène aux niveaux supérieurs. Le rez-de-chaussée et le premier étage abritent des studios de design désignés où les designers travaillent ensemble pour concrétiser leurs créations. Le studio est un espace ouvert et interactif avec une ambiance de travail productive. Les deux étages disposent de studios ouverts, de cours attenantes, d’une salle de réunion donnant sur la cour et de toilettes. Le deuxième étage est comme un point central où les équipes se réunissent pour organiser des séminaires et des présentations mais aussi partager des moments légers au comptoir du bar. Le troisième étage est l’espace de réalité virtuelle et un espace pour un architecte principal, toujours donnant sur une cour verdoyante. La salle VR a une aura unique. Le bambou orne les murs et le toit. Le toit rond est doté d’une lucarne, ce qui ajoute au drame. Les meubles personnalisés fabriqués à partir de bois dormants complètent l’ambiance générale. Les toilettes double hauteur à ciel ouvert sont un autre espace de tranquillité.