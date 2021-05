Burak Yilmaz, Kylian Mbappe et Neymar nominés pour le joueur de l’année en Ligue 1

L’attaquant lillois Burak Yilmaz et le couple du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe et Neymar ont été nommés parmi les cinq nominés pour le titre de joueur de la saison des joueurs de Ligue 1, a annoncé mardi la ligue française (LFP). L’attaquant monégasque Wissam Ben Yedder et l’attaquant lyonnais Memphis Depay font partie de la liste. Le vétéran turc Yilmaz a frappé une riche veine de forme dans les dernières étapes de la campagne, marquant six fois en cinq matches pour mettre Lille au bord d’un succès choc pour le titre. Lille n’a besoin que de quatre points de ses deux derniers matchs contre Saint-Étienne et Angers pour assurer son premier triomphe en Ligue 1 depuis 2011.

Le PSG, champion en titre, risque de ne pas remporter la ligue pour la deuxième fois seulement en neuf saisons.

Mbappe est toujours le meilleur buteur de la Ligue 1 ce trimestre avec 25 buts, six d’avance sur Ben Yedder et Depay, mais Neymar a subi une saison frustrante, ne marquant que huit fois tout en passant du temps à l’écart en raison d’une blessure, d’une suspension et après avoir contracté un coronavirus.

