Bunny Wailer, un pionnier de la musique reggae, est décédé à 73 ans

Wailer était à l’hôpital depuis décembre et est décédé au Medical Associates Hospital de Kingston, a déclaré Olivia Grange dans un communiqué mardi. Aucune cause de décès n’a été donnée. Grange a déclaré que la déclaration avait été faite à la demande de la famille de Wailer.

« Nous pleurons le décès de ce chanteur, compositeur et percussionniste exceptionnel et célébrons sa vie et ses nombreuses réalisations », indique le communiqué. «Nous restons reconnaissants du rôle que Bunny Wailer a joué dans le développement et la popularité de la musique reggae à travers le monde.

Le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness a également salué le musicien légendaire. « Bunny Wailer a eu un impact énorme sur le monde en ouvrant la voie à un mouvement mondial épris de rocksteady et de reggae. Ses performances légendaires ont touché le cœur et l’âme de millions de fans en Jamaïque et dans le monde », a déclaré le Premier ministre dit dans un communiqué.

Wailer, de son vrai nom Neville Livingston, était un membre fondateur des Wailers, selon le communiqué. Les Wailers comprenaient également les légendaires Robert Nesta « Bob » Marley et Peter Tosh.