Bunny Wailer, l’un des fondateurs de la musique reggae, décède à l’âge de 73 ans

M. Wailer, trois fois lauréat d’un Grammy Award dont le nom d’origine était Neville Livingston, était le dernier membre restant des Wailers, qu’il a aidé à former au début des années 1960.

Il a partagé une enfance difficile avec Marley dans la Jamaïque rurale et plus tard dans le quartier de Kingston de Trench Town, où ils ont découvert la musique et rencontré Tosh, qui avait appris à jouer de la guitare maison.

D’autres membres allaient et venaient, et le nom du groupe a changé de Teenagers à Wailing Rudeboys à Wailing Wailers, mais Marley, Tosh et M. Wailer était le noyau. En 1963, ils ont pris « Laisse mijoter», Un plaidoyer pour mettre fin à la violence parmi les« garçons impolis »dans les bidonvilles de Kingston, qui est devenu un hit n ° 1 en Jamaïque.

Au début, les Wailers, comme on les appelait, mélangeaient les styles jamaïcains de rock stable et ska avec le rythme, le blues et le jazz qu’ils entendaient sur les radios américaines.

«La musique américaine faisait partie de la culture jamaïcaine», a déclaré M. Wailer en 1998 au San Francisco Chronicle. [R&B performers] Rosco Gordon et Louis Jordan. Ensuite, nous avons commencé à connaître Louis Armstrong, Louis Prima, Bill Haley, ce rock and roll. S’ils étaient chauds en Amérique, ils étaient chauds en Jamaïque – jusqu’à ce que nous commencions à faire notre propre musique. «

Les trois membres principaux des Wailers ont écrit des chansons et ont alternativement chanté le chant principal. M. Wailer – «J’ai hérité de mon nom des Wailers. C’est à quel point je suis sérieux à ce sujet », a-t-il déclaré en 1986 – avait une voix de ténor émouvante qui rappelait parfois Sam Cooke et était connue pour ses hautes harmonies. Il a chanté le rôle principal dans ses compositions « Dreamland » et « Chaussures de danse« Et sur une version de couverture de Bob Dylan »Comme une pierre qui roule

Vers la fin des années 1960, les Wailers et d’autres musiciens, tels que Joe Higgs, Jimmy Cliff et Toots Hibbert de Toots and the Maytals, ont ralenti le rythme à un motif sinueux caractéristique, donnant naissance au reggae. Les paroles mettent souvent l’accent sur les luttes sociales et les préoccupations spirituelles.

«La musique a changé la vie de beaucoup de gens et changé leurs croyances», a-t-il déclaré au Chronicle. Il disait quelque chose de différent de «Chérie, je t’aime» et «Chérie, j’ai besoin de toi».

Les Wailers parlaient ouvertement de leur foi rastafarienne, qui mettait l’accent sur la fierté noire et estimait que l’empereur éthiopien Haile Selassie était une divinité. Fumer de la marijuana, ou ganja, était un rituel sacré. (M. Wailer a passé 14 mois en prison pour marijuana à la fin des années 1960.)

Les premiers albums des Wailers sont sortis uniquement en Jamaïque avant de signer chez Island Records, fondé par l’entrepreneur jamaïcain Chris Blackwell. Le groupe a été renommé « Bob Marley and the Wailers » et Marley et Tosh ont écrit la plupart des chansons des deux premiers albums du groupe pour Island, « Catch a Fire » et « Burnin ‘ » (tous deux en 1973). M. Wailer avait été réduit à un chanteur d’harmonie

Le groupe s’est produit en Angleterre en 1973, mais M. Wailer a refusé une tournée américaine prévue. Il quitta les Wailers cette année-là, suivi peu après par Tosh. Marley est devenue une superstar internationale.

«Chaque fois que vous enregistrez un album, vous devez vous-même faire une tournée», a déclaré M. Wailer au Los Angeles Times en 1986. « Cela tue tous les artistes qui font cela – physiquement, moralement, de toutes les manières. »

M. Wailer s’est retiré dans une vie solitaire en Jamaïque, a formé un label (Solomonic) et a sorti son premier album solo, « Blackheart Man » en 1976. Il a écrit la plupart des chansons, dont une sur son emprisonnement dans « Battering Down Sentence » (plus tard appelée « Fighting Against Conviction ») et d’autres sur l’identité jamaïcaine, dont le piste titre, « Rastaman » et « Pays de rêve

Critique Rick Anderson, qui écrit pour le AllMusic.com site Web, l’a appelé «l’un des albums les plus extraordinaires de l’époque des racines, un disque complexe mais immédiatement engageant et parfois déchirant qui ne dépasse jamais un murmure, mais contient autant de bruit politique et spirituel que le meilleur du travail de Bob Marley. «

Né le 10 avril 1947 à Kingston, Neville O’Riley Livingston a passé ses premières années dans la paroisse rurale de St. Ann. Il a été élevé par un père célibataire qui était prédicateur. Marley, qui avait deux ans de plus et était élevé par une mère célibataire, était son meilleur ami. (La mère de Marley et le père de M. Wailer ont eu plus tard une fille ensemble.)

Les deux familles ont déménagé à Kingston, où M. Wailer et Marley vivaient dans la pauvreté. (Les paroles de « Talkin ‘Blues », une chanson que Marley a enregistrée plus tard, n’étaient guère exagérées: « Cold Ground était mon lit la nuit dernière. Et la pierre était aussi mon oreiller. »)

M. Wailer a été surnommé Bunny dès son plus jeune âge, tandis que lui et Marley travaillaient sur des harmonies vocales, sur la base de ce qu’ils entendaient à la radio. L’un de leurs voisins à Trench Town était Higgs, qui est devenu un mentor musical.

«Je l’ai fait comme passe-temps, pour divertir la communauté», a déclaré M. Wailer en 2011 au magazine GQ, décrivant sa première approche de la musique. « Bob y voyait une arme pour le sortir de cet état d’être personne, mais aussi quelqu’un, d’être musicien. »

Après que Marley est décédé d’un cancer en 1981 et que Tosh a été abattu lors d’une tentative de vol en 1987, il ne restait plus qu’à M. Wailer pour perpétuer l’héritage des Wailers. Il a sorti de nombreux autres albums, dont plusieurs consacrés à la mémoire de Marley et des Wailers, et s’est lancé dans des tournées internationales. Sur les trois Grammy Awards qu’il a remportés dans les années 1990, deux étaient en hommage à Marley. Son dernier enregistrement est sorti en 2018.

En 2012, l’artiste hip-hop américain Snoop Dogg s’est rendu en Jamaïque pour collaborer avec M. Wailer, mais ils ont eu un combat acharné.

«J’ai essayé de l’appeler Snoop Lion», a déclaré M. Wailer en 2014 au Irish Times, « mais il m’a manqué de respect. [and] s’est montré comme le chien qu’il est. «

L’épouse de M. Wailer, Jean Watt, qui a conçu ses tenues de scène colorées, souffrait de démence et n’a pas été revue depuis sa disparition à Kingston l’année dernière. M. Wailer avait des enfants issus de relations différentes. Une liste complète des survivants n’a pas pu être confirmée.

Même lorsque sa barbe et ses dreadlocks sont devenus blancs, M. Wailer était un concertiste énergique, et sa superbe voix ne lui a jamais manqué. Il partageait son temps entre Kingston et une ferme à l’intérieur de la Jamaïque.