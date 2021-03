Bunny Wailer, dernier membre survivant de Bob Marley et des Wailers, décède à 73 ans | Actualités Ents & Arts

Bunny Wailer, la légende du reggae qui était le dernier membre survivant des Wailers, est décédée à l’âge de 73 ans.

Le chanteur baryton, dont le nom de naissance était Neville Livingston, a formé The Wailers en 1963 avec les superstars Bob Marley et Peter Tosh.

Ils ont été catapultés à une renommée internationale avec l’album Catch a Fire.

En plus de leur musique, les Wailers et d’autres musiciens ont popularisé la culture rastafarienne parmi les Jamaïcains les plus aisés des années 1970.

Image:

Bob Marley et les Wailers sur The Old Grey Whistle Test en 1973 (Pic: Rex Features)



La mort de Wailer dans sa Jamaïque natale a été pleurée dans le monde entier alors que les gens partageaient des photos, de la musique et des souvenirs de l’artiste renommé.

«Le décès de Bunny Wailer, le dernier des Wailers originaux, met fin à la période la plus vibrante de l’expérience musicale jamaïcaine», a écrit le politicien jamaïcain Peter Phillips dans un message Facebook.

« Bunny était un bon frère jamaïcain conscient. »

Le triple lauréat d’un Grammy est décédé à l’hôpital Andrews Memorial de la paroisse jamaïcaine de St Andrew, a déclaré son manager Maxine Stowe aux journalistes.

La cause du décès n’était pas immédiatement claire.

Les journaux locaux avaient rapporté qu’il était entré et sorti de l’hôpital après avoir survécu à un accident vasculaire cérébral il y a près d’un an.