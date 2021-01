Katie Price a atteint le «point de crise» lorsque le comportement de Harvey a commencé à avoir un impact sur ses autres enfants.

La star de télé-réalité a été obligée de prendre la décision angoissante de placer Harvey en établissement pour sa propre sécurité et celle de son entourage.

Harvey, 18 ans, est né avec des troubles génétiques rares du syndrome de Prader-Willi et de la dysplasie septo-optique qui affectent sa fonction cérébrale, ses hormones et sa vision.

Autistic Harvey a une longue liste d’autres conditions comportementales et médicales, la compréhension cognitive de près de sept ans et des problèmes hormonaux complexes.

Cela signifie que Harvey est sujet à des explosions violentes, notamment en brisant des appareils électroniques et en laissant des trous dans les murs.

Little Bunny, qui n’a que six ans, explique comment elle fait face au comportement de son frère aîné dans le nouveau documentaire de la BBC Katie Price: Harvey and Me.







Bunny et son frère Jett, dont les pères sont l’ex Kieran Hayler de Katie, sont vus en train de faire des dessins pour Harvey à la maison.

Montrant à quel point elle se soucie de Harvey, Bunny dit qu’elle utilise le vert parce que c’est sa couleur préférée.

Sur la façon dont Harvey est en tant que frère, Bunny dit: « Il est gentil. Parfois, il donne le coup d’envoi. Il brise des trucs sur le mur comme cette fissure là-bas. »

Quand on lui demande ce qu’elle fait quand Harvey est bouleversé, Bunny répond: « Fuyez et montez à l’étage. »

Harvey prend des médicaments pour l’aider à contrôler son comportement et maman Katie prend conscience des signes qu’il ne se sent pas à l’aise.





«La moitié d’entre eux sont pour le garder en vie et la moitié pour son comportement», explique Katie alors que Harvey prend ses pilules.

«Maintenant, si nous ne prenions pas les comportements, comme vous pouvez le voir, ma maison est déjà à moitié détruite, donc sans eux, vous seriez un cauchemar.

Bunny et Harvey ont clairement une relation étroite alors qu’elle lui dit qu’ils vont regarder Peppa Pig ensemble.

Alors que Bunny s’assoit à côté de son frère aîné, il dit: « Merci Bunny, je t’aime. »

Plus tard dans le documentaire, Katie est obligée d’accepter le fait que Harvey peut être sectionné sur son comportement.







L’ami de Katie, Anna Kennedy, qui a ses propres fils autistes et a été son mentor au fil des ans, dit que le passage de Harvey de l’école à l’université pourrait être un déclencheur.

«Si le placement ne fonctionne pas pour Harvey, vous ne voulez pas qu’il commence à affecter sa santé mentale, son bien-être», prévient Anna.

« Et puis il pourrait commencer à se faire du mal ou à faire du mal aux autres. »

Katie prétend qu’elle se rend compte que Harvey est anxieux, mais Anna souligne qu’elle ne sera pas toujours là.

«Je connais juste Harv et je sais quand il n’est pas content parce qu’il me le dit», dit Katie, qui dit que la raison pour laquelle Harvey s’est retrouvé en établissement était parce qu’elle avait atteint le «point de crise».

« Point de crise parce que cela affectait les autres enfants. C’était la zone de danger pour lui. Briser la maison. »







En juillet de l’année dernière, les liens étroits entre Harvey et Bunny étaient évidents de voir Katie emmener ses deux plus jeunes enfants rendre visite à leur frère aîné à l’hôpital.

Harvey était en convalescence après avoir été transporté d’urgence aux soins intensifs pour des problèmes respiratoires et passé un certain temps à l’hôpital alors que les médecins effectuaient une série de tests.

Bunny et Jett avaient hâte de voir Harv pour la première fois depuis des lustres et n’ont pas perdu de temps pour l’aider à remonter le moral.

Little Bunny a régalé son grand frère avec une chanson sur les grenouilles – son animal préféré – et lui a montré comment faire des bulles avec son chewing-gum.

« J’adore! Je l’aime Bunny, » rit Harvey avant que Bunny ne se penche pour l’embrasser sur la joue.

«Lapin avec Harvey aujourd’hui», Katie a sous-titré l’un des doux clips qu’elle a filmés sur les deux frères et sœurs se liant alors que Harvey s’allongeait dans son lit d’hôpital.







Le nouveau documentaire de la BBC explore ce qui déclenche Harvey et comment Katie gère son comportement.

Les blessures de Katie l’empêchant d’aider Harvey, un soignant vient l’aider à se préparer pour son retour à l’école.

« Pas de coup d’envoi », crie Katie à Harvey, avant d’ajouter: « Il va commencer. »

Harvey refuse de se mouiller sous la douche et commence à frapper les portes vitrées de la douche.

Expliquant ce qui ne va pas, Katie dit: « C’est de l’anxiété. Il a l’école. C’est de nouveau la routine. »

Assise au bas de l’escalier dans son fauteuil roulant, Katie crie à Harvey de « dépêcher » et il s’excuse.







Katie révèle que Harvey se rend compte que s’il commence à briser les vitres du taxi, le chauffeur refuse de l’emmener à l’école.

«Il sait ce qui se passe à l’école, alors il va bien. Il sait que s’il démarre dans la voiture, ils ne l’emmèneront pas», dit Katie.

Katie explique que l’un des principaux points de déclenchement de Harvey est de frapper les portes, ce qui est si grave qu’il brisera les fenêtres s’il entend le bruit fort.

Dans un autre moment difficile à regarder, Harvey se débat lors d’une visite d’un collège et commence à se cogner la tête contre une porte.

* Katie Price: Harvey and Me diffusé lundi sur BBC One à 20h30