Greta Thunberg a changé sa description sur le profil des médias sociaux en «bunny hugger» dans une fouille apparente à Boris Johnson après les commentaires du Premier ministre lors d’un sommet sur le climat.

Cela survient quelques heures seulement après que M. Johnson ait déclaré qu’il n’était pas «de faire un câlin politiquement correct» pour lutter contre le changement climatique.

La militante suédoise pour le climat, Mme Thunberg, a supprimé tout le reste de sa bio Twitter après avoir ajouté le nouveau surnom jeudi.

Auparavant, il disait: «Sérieusement ennuyeux activiste pour le climat et l’environnement avec Asperger.»

Plus tôt jeudi, M. Johnson s’est adressé à un sommet virtuel des dirigeants mondiaux visant à galvaniser l’action internationale pour freiner la hausse des températures mondiales.

Greta Thunberg a changé sa biographie sur Twitter après les commentaires de Boris Johnson lors d’un sommet sur le climat (Twitter)

Le Premier ministre britannique a déclaré: « Il est vital pour nous tous de montrer qu’il ne s’agit pas seulement d’un acte vert coûteux, politiquement correct, de câlins de lapin, ou peu importe comment vous voulez le dire, il n’y a rien de mal à étreindre un lapin. »

Il a déclaré que la lutte contre l’urgence climatique était une question de «croissance et d’emplois» et a déclaré que le président américain, Joe Biden, avait «raison de le souligner».

M. Johnson a ajouté: « Nous pouvons mieux reconstruire à partir de cette pandémie en reconstruisant de manière plus verte. »

L’année dernière, Mme Thunberg a changé son nom Twitter en «Sharon» après qu’un participant à un quiz a deviné le nom de l’activiste suédois mal dans une question – qui s’est terminée dans un clip diffusé sur les médias sociaux.

Jeudi, l’activiste a averti les politiciens américains que l’histoire les tiendrait responsables des catastrophes climatiques s’ils n’arrêtaient pas de subventionner la production de combustibles fossiles, qualifiant les allégements fiscaux pour l’industrie de «honte».

Le jeune homme de 18 ans, dont l’activisme a inspiré un mouvement mondial, a témoigné virtuellement devant un panel de la Chambre des représentants le jour où M. Biden a commencé le sommet virtuel sur le climat en s’engageant à réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis d’ici 2030.

Le sommet de deux jours du Jour de la Terre a également entendu des dirigeants de grandes économies comme la Chine, le Brésil, la Russie et l’Inde – des pays comme le Japon et le Canada annonçant des objectifs plus ambitieux de réduction des émissions au cours de la prochaine décennie.

Rapports supplémentaires par les agences