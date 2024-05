Bunnie XO, l’épouse de Jelly Roll, partage une vidéo de sa fille Bailee Ann se faufilant hors de la maison : « Grounded for Life »

Souriez, vous êtes filmé ! Rouleau de gelée et Lapin XOLa fille de Bailee Ann, est en grande difficulté.

La jeune fille de 16 ans est apparue dans le récent film de sa mère TIC Tac après avoir été filmée en train d’essayer de sortir furtivement de la maison la nuit.

« Quand votre adolescente se fait surprendre en train de sortir… attendez », a écrit Bunnie, de son vrai nom Alisa DeFord, sur une vidéo d’elle-même secouant la tête.

Jelly Roll, Bailee Ann et Bunnie Xo sont vus sur la scène T-Mobile Mane lors du Stagecoach Festival 2024 à l’Empire Polo Club le 26 avril 2024 à Indio, en Californie. – Amy Sussman/Getty Images pour Stagecoach

Dans le clip, qui présente des images de sécurité du domicile familial, Bailee et son amie ont été renvoyées chez elles par la sécurité.

Bunnie a sous-titré la vidéo : « Grounded for life 🤣 jk #baileeandbunnie. »

Il y a à peine une semaine, Bailee a célébré ses 16 ans avec une fête d’anniversaire sur le thème des cow-boys. Sa fière maman a montré les friandises et les décorations sur le thème tandis que la fille d’anniversaire berçait Daisy Dukes et un diadème.

Le célèbre père de Bailee, Jelly Roll, de son vrai nom Jason Bradley DeFord, a attribué à sa naissance le mérite de l’avoir aidé à changer sa vie.

L’interprète de « Wild Ones » a été incarcéré pour trafic de drogue à sa naissance et a travaillé dur pour remettre sa vie sur les rails.

« Elle connaît l’histoire. Elle sait à quel point elle est réelle. Je suis juste fière d’elle », il a dit à ET aux CMT Music Awards 2023. « Je t’aime tellement, Bailee Ann. J’y ai pensé dès que j’ai quitté la scène. Tu as changé ma vie de tant de façons. Mais c’est tout simplement irréel. C’est plus grand qu’une simple récompense pour nous. Nous est venu de rien. »

