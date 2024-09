Bunkie sur la colline / Dubbeldam Architecture + Design

© Riley Snelling

+ 18





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

93 m²



Année Année d’achèvement de ce projet d’architecture Année:



2023



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fisher & Paykel , Blanc , Césarstone , Caisse et baril , DWR , Outils sombres , Herman Miller , JØTUL , Nicolas , Forme lumineuse , Source métropolitaine , Menuiserie sur mesure à Muskoka , Riobel , École , Smeg , Carrelage en pierre , Éclairage TPL , Robinetterie Bain , Toto , Parquet Unik +3 Mode urbain , Orme de l’Ouest , Courgettes -3 Fabricants :









© Riley Snelling

Description textuelle fournie par les architectes. Le plus petit d’une collection de chalets disséminés sur des propriétés pour quatre familles, Bunkie on the Hill sert d’espace de répit pour un client axé sur la famille à Muskoka. Conçu par Dubbeldam Architecture + Design, le Bunkie est niché dans les arbres au sommet d’une pente raide, offrant un espace calme loin de l’action des chalets familiaux multigénérationnels en contrebas. Une interprétation contemporaine de la forme traditionnelle en A évoque la cabane par excellence dans les bois, différenciée par des volumes de toit décalés. Rappelant les couches de roche superposées dans le paysage environnant, la conception du toit divisé comporte deux pignons qui se croisent, ce qui crée des opportunités d’ouvertures de fenêtres là où les volumes du toit se séparent.

© Riley Snelling

Ces fenêtres géométriques offrent une vue panoramique sur la cime des arbres d’un côté et sur le lac en contrebas de l’autre. Elles invitent la lumière naturelle à inonder l’intérieur de la cabane, se reflétant sur les angles prononcés du toit et créant des lignes et des ombres spectaculaires. La conception du toit divisé de la cabane génère également des élévations distinctes de chaque côté : une façade haute, étroite et vitrée faisant face au lac, et une élévation plus large et plus opaque faisant face à la forêt, avec une découpe pour une entrée couverte du côté ouest. Située à mi-chemin de la façade latérale, l’entrée de la cabane comporte une passerelle avec un écran en cèdre à lattes d’un côté, qui fait écho aux troncs d’arbres vus à travers des vues encadrées à chaque extrémité. Les lattes de cèdre sont animées par la lumière occidentale en constante évolution qui filtre à travers ses ouvertures, produisant un jeu dynamique de lumière et d’ombres qui met en valeur la richesse du matériau, créant une expérience engageante pour les visiteurs.

© Riley Snelling

© Riley Snelling

L’intérieur du Bunkie est fonctionnel, malgré sa taille compacte. De petits recoins sont aménagés avec des étagères de rangement ou des bancs intégrés. Chaque espace intérieur est conçu pour offrir une vue encadrée sur la forêt environnante ou le lac en contrebas. La mezzanine supérieure comprend un bureau intégré avec vue sur l’espace de vie du premier niveau et le vaste lac au-delà, ainsi qu’un espace supplémentaire pour dormir. La chambre est située à l’arrière et dispose d’une grande fenêtre qui offre une vue immersive sur la forêt.

© Riley Snelling

Des matériaux naturels ont été choisis pour compléter le paysage rustique qui entoure le Bunkie. Le revêtement en bois grisé contraste avec les soffites et le paravent en cèdre naturel qui encadrent l’entrée, reposant sur une base en béton brut formée de planches. Les matériaux intérieurs comprennent un parquet en chêne, du contreplaqué d’érable et un bardage en cèdre, soutenus par des cadres de fenêtre en charbon de bois foncé, des comptoirs en pierre grise et des meubles qui offrent des moments de couleur. La directrice Heather Dubbeldam décrit la variété d’essences de bois qui ont été utilisées pour différencier les différents plans de l’espace : « Nous avons utilisé des panneaux muraux blancs pour définir les murs d’enceinte intérieurs, les cloisons internes sont revêtues de contreplaqué d’érable et le plafond est délimité par des lattes de cèdre rouge de l’Ouest, apportant encore plus de la forêt environnante à l’intérieur », note-t-elle.

© Riley Snelling

Les matériaux et les méthodes de construction durables étaient aussi importants pour le client que pour Dubbeldam. Les murs extérieurs ont été épaissis pour servir d’isolant passif – avec une valeur R supérieure à 40 – et comprennent des fenêtres à triple vitrage, ce qui permet d’utiliser un système de chauffage minimal dans le vide sanitaire situé en dessous. Des poutres Flitch ont été utilisées pour éliminer les ponts thermiques, malgré l’utilisation d’une ossature en acier. Pour éviter la nécessité de dynamitage, le Bunkie a été surélevé au-dessus du sol et ses fondations ont été construites au-dessus des contours rocheux naturels, permettant à la structure de s’asseoir légèrement sur le paysage. Les produits en bois utilisés sont classés FSC, et les quelques appareils de plomberie et d’éclairage sont à faible débit et à faible consommation d’énergie. Toute patine des matériaux au fil du temps est intentionnelle : au fil du temps, le Bunkie se fond à nouveau dans son environnement de collines boisées.