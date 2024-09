Bunkie sur la colline – Architecture Today

Le studio canadien Dubbeldam Architecture + Design a réalisé une retraite tranquille à Muskoka, dans la campagne ontarienne, pour un client souhaitant renouer avec la nature.

Bunkie on the Hill, la plus petite d’une collection de chalets répartis sur quatre propriétés familiales, est un espace de répit pour un client axé sur la famille à Muskoka, en Ontario. Conçue par Dubbeldam Architecture + Design, la maison de 93 mètres carrés est nichée dans les arbres au sommet d’une pente raide, offrant un espace calme à l’écart d’une série de chalets familiaux multigénérationnels en contrebas. Une interprétation contemporaine de la structure traditionnelle en forme de A évoque la cabane par excellence dans les bois, différenciée par des volumes de toit décalés. Évoquant les couches de roches superposées dans le paysage environnant, la conception du toit divisé comprend deux pignons qui se croisent et sont articulés par des fenêtres géométriques. Celles-ci offrent des vues encadrées sur la cime des arbres d’un côté et sur le lac en contrebas de l’autre, tout en inondant l’intérieur de lumière du jour.

La conception du toit en deux parties génère également des élévations distinctes de chaque côté : une façade haute, étroite et vitrée faisant face au lac, et une élévation plus large et plus opaque faisant face à la forêt, avec une découpe pour une entrée couverte du côté ouest. Située à mi-chemin le long de la façade latérale, l’entrée de la cabane comporte une passerelle avec un écran en cèdre à lattes, qui fait écho aux troncs d’arbres vus à travers des vues encadrées à chaque extrémité. Les lattes de cèdre sont animées par la lumière changeante de l’ouest qui filtre à travers ses ouvertures, produisant un jeu dynamique de lumière et d’ombre.

L’intérieur est fonctionnel malgré sa taille compacte. De petits recoins contiennent des étagères de rangement ou des bancs intégrés. Chaque espace offre une vue encadrée sur la forêt ou le lac. La mezzanine supérieure comprend un bureau intégré avec vue sur l’espace de vie du rez-de-chaussée et le lac au-delà, ainsi qu’un espace supplémentaire pour dormir. La chambre est située à l’arrière et dispose d’une grande fenêtre qui offre une vue immersive sur la forêt. Des matériaux naturels ont été choisis pour compléter le paysage rustique qui entoure la maison. Le revêtement en bois grisé contraste avec les soffites et l’écran en cèdre naturel qui encadrent l’entrée, reposant sur la base en béton brut formée de planches. La patine des matériaux est intentionnelle et bienvenue alors que la maison se fond dans son cadre de collines boisées. Les matériaux intérieurs, notamment le parquet en chêne, le contreplaqué d’érable et le bardage en cèdre, sont mis en valeur par des encadrements de fenêtres en anthracite foncé, des comptoirs en pierre grise et des meubles qui offrent des moments de couleur. « Nous avons utilisé des panneaux muraux blancs pour définir les murs d’enceinte intérieurs », explique Heather Dubbeldam, directrice du cabinet. « Les cloisons intérieures sont revêtues de contreplaqué d’érable et le plafond est délimité par des lattes de cèdre rouge de l’Ouest, ce qui permet de faire entrer encore plus la forêt environnante à l’intérieur. »

La durabilité est au cœur du projet. Les murs extérieurs épais servent d’isolant passif (avec une valeur R supérieure à 40) et comprennent des fenêtres à triple vitrage. Les poutres en U éliminent les ponts thermiques, malgré l’utilisation d’une ossature en acier. Pour éviter la nécessité de dynamitage au sol, la maison est surélevée au-dessus du sol et ses fondations sont construites sur les contours rocheux naturels, ce qui permet à la structure de s’asseoir légèrement sur le paysage. Les produits en bois sont certifiés FSC, tandis que la plomberie et les luminaires sont à faible débit et à faible consommation d’énergie.

