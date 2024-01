Bunkhouse et Reurbano transforment un bâtiment de Mexico en hôtel de charme

La marque hôtelière américaine Bunkhouse et le studio de design d’intérieur Reurbano ont utilisé des motifs dérivés de l’histoire d’une structure de Mexico pour la transformer en hôtel de charme.

L’hôtel San Fernando est situé dans le quartier de Condesa à Mexico, une zone essentiellement résidentielle qui a vu ces dernières années un afflux de voyageurs nationaux et internationaux.

Dortoir travaillé avec un studio de design d’intérieur local Réurbano de prendre un immeuble d’appartements des années 1940 et de le transformer en hôtel de 19 chambres, avec des finitions inspirées du quartier.

La façade de la structure a été restaurée et peinte en vert clair, avec du vert plus foncé utilisé sur les auvents qui couvrent les sièges attachés au hall et au restaurant de l’hôtel, qui s’ouvrent sur la rue par des portes françaises vitrées.

Un logo de style art déco épelle le nom de l’hôtel au-dessus de la porte. Saint Fernando est connu comme le saint patron des ingénieurs, et l’équipe a voulu le souligner en conservant le nom du bâtiment d’origine dans l’image de marque de la nouvelle structure.

“Nous voulions honorer ce bâtiment”, a déclaré Tenaya Hills, vice-président principal du design de Bunkhouse.

“Nous aimons l’histoire et l’histoire et aimons imaginer ce que cela a été pour les gens au fil des décennies.”

Cette entrée principale comprend une porte métallique avec des vitres inspirées des vitraux d’origine du bâtiment.

Le couloir d’entrée mène à un salon du hall, éclairé par le studio d’Oaxaca Oaxifornia et meublé par une galerie locale. Originaire; et les studios de design Daniel Y Catalina, et La Métropolitainequi a également créé des meubles sur mesure pour toutes les suites.

À l’extrémité du salon du hall se trouve le bar du restaurant, doté d’un grand meuble semi-circulaire avec dossier en miroir pour contenir les esprits. Un lustre réalisé par un sculpteur local Rebecca Cors est suspendu au-dessus du bar recouvert d’argile.

Le couloir d’entrée est doté de carreaux de béton à l’encaustique verts provenant du bâtiment d’origine. D’autres détails originaux incluent les lambris et les fenêtres à battants.

Un espace de réception est situé au bout du couloir et derrière lui se trouve un escalier circulaire avec rampe en métal et bois qui traverse tout le bâtiment, avec des paliers à chacun de ses cinq étages, se terminant par une terrasse au sommet. du bâtiment.

Les chambres vont des configurations à chambre simple aux suites à plusieurs pièces, dont les plus grandes sont accessibles par des portes françaises aux fenêtres opaques.

Ici, le studio s’est éloigné des verts utilisés à l’extérieur et dans le hall et a utilisé des peintures orange doux, roses et blanches.

Les sols des chambres sont en carrelage ou en bois et les meubles en bois clair sont recouverts de textiles d’origine locale. Trois chambres situées au niveau du toit sont dotées de meubles conçus par Bunkhouse et fabriqués par l’entreprise de design locale B Collective Studio.

Des suspensions et des appliques du céramiste local Anfora se trouvent dans les cuisines et les salles de bains.

Le toit comprend un coin repas et salon carrelé entouré de parpaings sculpturaux, conçus pour imiter les vitraux à motifs du bâtiment d’origine.

Ateliers de design mexicains Mexique et Comité de Projets a contribué des meubles pour le toit.

D’autres hôtels au Mexique comprennent une structure recouverte de carrelage à San Miguel de Allende par Productora et Esrawe Studio et un hôtel à Mexico avec des treillis en bois par PPAA.

La photographie est de Chad Wadsworth.