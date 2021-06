JOE Biden a confondu la Syrie avec la Libye à trois reprises dans sa dernière gaffe alors qu’il gaffe lors d’une conférence de presse à la fin du sommet du G7.

Le président a expliqué comment les États-Unis et la Russie peuvent fournir de l’aide au pays déchiré par la guerre avant sa rencontre avec Vladimir Poutine cette semaine.

Joe Biden a qualifié à tort la Syrie de Libye lors d’une conférence de presse du G7 Crédit : Pool américain

Biden a déclaré que Washington et Moscou pourraient travailler ensemble pour fournir de l’aide à la Libye.

Il a ensuite commenté que la Russie avait « mordu plus qu’elle ne pouvait mâcher » après l’intervention en Syrie – un autre pays en proie à la guerre civile.

Biden a déclaré: « J’espère que nous pourrons trouver un logement où nous pourrons sauver la vie de personnes, par exemple en Libye. »

Des collaborateurs de la Maison Blanche ont ensuite effacé le dossier – affirmant que Biden était censé dire Syrie au lieu de Libye.

Plusieurs personnes ont réalisé la dernière erreur de Biden et se sont tournées vers Twitter pour partager leur amusement.

L’un d’eux a dit : « Le chef du monde libre juste là… et je n’ai aucune idée de ce qu’il marmonne. »

La gaffe de Biden lors de la conférence de presse n’était pas sa première erreur en tant que président Crédit : Getty

Certaines personnes se sont moquées de Biden sur les réseaux sociaux

Un autre a commenté : « Nos ennemis regardent. »

Un troisième a déclaré: « Biden est le gars qui a perdu ses lunettes et ne peut pas les trouver même si elles sont au-dessus de sa tête. »

Une personne a posté un mème hilarant montrant un bol de spaghettis alphabet avec la légende : « Joe Biden a publié une déclaration ».

Mais, certains utilisateurs de Twitter ont montré de la sympathie pour le président enclin à la gaffe en se moquant des discours prononcés par l’ancien président Donald Trump.

L’un a affirmé que les discours de Trump étaient écrits par « texte prédictif », tandis qu’un autre a déclaré qu' »au moins personne ne se moquait de Biden » dans une raillerie contre le tristement célèbre discours de « Rocket Man » de Trump.

Le républicain a affirmé que le despote nord-coréen Kim-Jong Un était en « mission suicide » dans une tirade qui a laissé les délégués de l’ONU dans le pétrin.

Crédit : Twitter

Cet utilisateur de Twitter a comparé le discours de Biden à un bol de spaghettis à l’alphabet Crédit : Twitter

Certains craignaient que les ennemis des États-Unis ne regardent le discours de Biden Crédit : Twitter

D’autres étaient plus sympathiques envers le président enclin à la gaffe Crédit : Twitter

Biden s’exprimait lors d’une conférence de presse à Newquay, au Royaume-Uni, après la conclusion du sommet du G7.

Le sommet a eu lieu quelques jours avant que le président ne rencontre son homologue russe Vladimir Poutine à Genève, en Suisse.

Biden ne tiendra pas de conférence de presse conjointe après les pourparlers car il n’est pas intéressé à participer à un « concours ».

La Maison Blanche serait réticente à accorder à Poutine une autre plate-forme et un lieu de premier plan pour mettre Biden à la merci des commentaires de son homologue russe.

Biden a déclaré aux journalistes: « Ce n’est pas un concours pour savoir qui peut faire mieux devant une conférence de presse ou essayer de s’embarrasser. »

Le président a déclaré que les États-Unis « ne cherchaient pas un conflit » avec la Russie alors que les deux pays tentent de normaliser leurs relations.

Biden a fait plusieurs gaffes depuis son investiture en janvier.

Il a déclaré la semaine dernière aux troupes américaines stationnées à la RAF Mildenhall qu’il n’arrêtait pas d' »oublier qu’il est président ».

Biden a déclaré aux troupes américaines dans une base de la RAF dans le Suffolk qu’il » continuait d’oublier » qu’il était le président Crédit : Getty

Après avoir couru sur scène, Biden a commencé son discours en proclamant « Quand j’avais 14 ans… » avant d’être distrait par la foule debout.

Il a fait signe à la grande foule de se rasseoir en disant « à l’aise » avant de plaisanter « J’oublie toujours que je suis président ».

Dans une autre gaffe, l’homme de 78 ans a qualifié la RAF de RFA.

Il a fait une gaffe: « Ces partenariats se sont durcis et ont été durcis par le feu de la guerre et des générations d’Américains et de militaires qui les ont combattus. Comme ces pilotes RFA. »

Le président a affirmé dans plusieurs discours que les lits d’hôpitaux américains seraient submergés par des Américains souffrant de la maladie d’Alzheimer dans deux décennies alors qu’il poussait à poursuivre les recherches sur la maladie.

S’exprimant lors d’une visite dans un hôpital de cancérologie en mars, il a déclaré : « Si nous ne faisons rien, par exemple contre la maladie d’Alzheimer, chaque lit des hôpitaux américains d’aujourd’hui sera occupé par une personne atteinte de la maladie d’ici 20 ans.

Les vérificateurs des faits pour le Washington Post ont révélé qu’il n’y avait aucun fondement à ces affirmations.

Biden est tombé dans les escaliers d’Air Force One en mars Crédit : Twitter/La Colline

Les utilisateurs des médias sociaux se sont tournés vers Twitter pour se moquer de Biden après la chute

Biden a également involontairement dit aux Américains gagnant moins de 400 000 $ qu’ils n’auraient à payer aucun impôt tout en décrivant ses plans de dépenses en Virginie.

Il était censé dire que les Américains gagnant moins de 400 000 $ par an ne verront pas de hausse d’impôts pour financer les projets d’infrastructure de 4 100 milliards de dollars.

Biden a déclaré: « La raison pour laquelle je prends la peine de le faire (augmenter les impôts) est que je continue d’entendre dans la presse » Biden va augmenter vos impôts « .

« Quiconque gagne moins de 400 000 $ par an ne paiera pas un seul centime d’impôts. »

Le sénateur Ted Cruz, du Texas, n’a pas tardé à repérer la bévue de Biden en tweetant: « Les démocrates demandent accidentellement la suppression de l’impôt sur le revenu pour ceux qui gagnent moins de 400 000 $. J’accepte. »

Et en mars, Biden a été surpris en train de trébucher sur les marches d’Air Force One dans une gaffe embarrassante.

Son trébuchement a été moqué sur Twitter dans une série de mèmes.

Certains ont photoshopé Biden se faisant frapper par un personnage d’anime tandis que d’autres ont tweeté des photos du président assis sur un télésiège dans l’avion.

Le trébuchement a suscité des appels à la destitution de Biden, car certains ont déclaré qu’il était « trop ​​inapte » à exercer ses fonctions.