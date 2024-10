Bungie admet que quelque chose ne va pas avec la pondération de « Destiny 2 »

Destin 2 Bungie

La communauté Destiny 2 a elle-même été stupéfaite par un nouveau projet qui semble avoir prouvé que les baisses ont été mal pondérées pendant des années potentiellement en termes de jets d’avantages appariés. Maintenant, Bungie admet même que quelque chose se passe ici après des années de déni.

Pour résumer, alors que Bungie a toujours soutenu qu’il n’y avait pas de pondération des avantages individuels sur les largages d’armes, les analystes des données des joueurs de Destiny 2 ont effectué une analyse qui a montré que certains avantages paires ont en fait été pondérées. L’explication bizarre semble être basée sur la façon dont les colonnes d’avantages sont répertoriées dans l’API. Si les deux avantages sont côte à côte ou à une case en diagonale, vous avez une chance sur 24 d’obtenir cette paire. Mais s’ils sont à trois espaces maximum, le changement atteint 1 sur 454, ce qui indique pourquoi certains combos semblent souvent impossibles à obtenir.

Combos d’avantages Moussu Max

Ces données ont commencé à fusionner il y a une semaine à la suite du combo de jets divins rarement abandonné sur le nouveau lance-grenades du donjon Vesper’s Host. Bungie, une fois de plus, a publié sa déclaration sur l’absence de jets d’avantages pondérés, mais avec ces nouvelles données, ils sont obligés d’admettre que quelque chose se passe et ils enquêtent plus en profondeur :

Donc, « enquêter sur un problème potentiel » dans le code et « travailler pour confirmer vos découvertes » est un langage assez clair, et il est insensé qu’il ait fallu des années pour que cela soit découvert, car ces données remontent potentiellement à Beyond. Lumière où des changements majeurs d’armes ont été effectués.

J’ai qualifié cela de plus grand scandale de l’histoire de Destiny, et je crois que c’est vrai. Plus que la limitation de XP, en tout cas, car XP ne l’est tout simplement pas que important pour le jeu. Mais c’est le cœur de tout le jeu, l’agriculture de butin, et cela signifie que certains rouleaux sont presque impossibles à cultiver depuis des années maintenant. Cela n’est peut-être pas arrivé tout le temps car vous auriez besoin de A) une arme qui vous tient à cœur B) le jet divin étant à trois espaces l’un de l’autre et C) une terrible ferme à exécuter comme un donjon pour vraiment le remarquer. Mais je peux penser à de nombreuses fois où cela s’est produit.

D’autres pensent que ce n’est pas si grave car il n’y a pas eu beaucoup de combos de lancers divins dans cette catégorie au fil des ans, et en fait, cette répartition signifie que les joueurs ont peut-être obtenu certains lancers plus tôt qu’ils ne l’auraient fait si les choses avaient été différentes. normalisés comme ils auraient dû.

Je veux vraiment, vraiment voir quelle est l’explication finale de Bungie à ce sujet, quand un correctif pourrait survenir et quel impact cela pourrait avoir sur l’agriculture à l’avenir (l’agriculture de donjon, pour commencer, est horrible avec ou sans que cela se produise). Nous devrions en savoir plus prochainement.

