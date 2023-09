Bundesliga : Leverkusen de Xabi Alonso continue de monter en flèche alors que Boniface double aide à couler Heidenheim

Le bon début de vie de Victor Boniface en Bundesliga s’est poursuivi alors que le Bayer Leverkusen a maintenu la pression sur le leader du Bayern Munich avec une victoire retentissante 4-1 contre Heidenheim dimanche.

Boniface, qui a rejoint Leverkusen en provenance du club belge de l’Union St Gilloise en juillet, a impressionné en Allemagne, entamant ce match avec six buts en autant de sorties toutes compétitions confondues.

Le Nigérian de 22 ans s’avère être une acquisition judicieuse à 20,5 millions d’euros, avec son premier but dimanche un exemple parfait de ses compétences, récupérant une passe d’Exequiel Palacios et utilisant sa puissance et son contrôle soigné pour pivoter. Le défenseur de Heidenheim Siersleben et perce un tir bas et net au-delà de Kevin Mueller.

Heidenheim, nouvellement promu, qui a remporté sa toute première victoire dans l’élite allemande le week-end dernier contre le Werder Brême, a commencé à exercer une certaine pression après la pause et a été récompensé lorsqu’Eren Dinkci, la star de cette victoire avec deux buts, a marqué en janvier. La passe de Niklas Beste et trouve le coin inférieur pour égaliser.

Mais Leverkusen reprenait l’avantage à peine cinq minutes plus tard. L’influent Palacios en a encore une fois été l’architecte, fendant la défense d’Heidenheim d’une passe sublime depuis son propre rond central, permettant à une autre recrue estivale, Jonas Hofmann, de terminer pour la première fois pour son deuxième but en championnat de la saison.

« Nous sommes satisfaits et avons créé des occasions, mais nous aurions dû porter le score à 2-0 plus tôt », a déclaré Hofmann à DAZN.

« Mais nous avons continué à jouer notre jeu et avons très bien réagi à l’égalisation. »

Interrogé sur son rôle dans l’équipe sous la direction de l’entraîneur Xabi Alonso, Hofmann a parlé de la fluidité de l’équipe.

« Nous restons flexibles. C’est aussi une exigence, ne pas être trop statique. Nous devons résoudre les problèmes de manière intuitive et trouver l’espace. Je pense que nous y parvenons très bien en ce moment.

Leverkusen était hors de vue à la 74e minute, lorsque le VAR a jugé que Lennard Maloney de Heidenheim avait commis une faute sur Alex Grimaldo dans la surface. Malgré un contact négligeable, un penalty a été infligé et Boniface l’a envoyé au milieu pour son sixième but en championnat de la saison, huit toutes compétitions confondues.

Amine Adli a mis l’accent sur la victoire à huit minutes de la fin avec un lob habile sur le gardien de Heidenheim Müller, portant le score à 4-1 et complétant une autre belle journée de travail pour l’équipe de Xabi Alonso, qui compte désormais quatre victoires sur cinq. en Bundesliga.

Leverkusen s’est envolé des blocs cette saison, remportant tous ses cinq premiers matches de championnat sauf un et récoltant un point au Bayern Munich le week-end dernier. Cinq matchs joués.

L’équipe d’Alonso, qui affrontera Mayence, en bas du classement le week-end prochain, apparaît comme le principal challenger du Bayern, qui reste devant Leverkusen à la différence de buts.

