Bundesliga : le Borussia Dortmund tenu en échec 2-2 par Heidenheim

Niclas Fullkrug a fait ses débuts au Borussia Dortmund vendredi, mais n’a pas pu empêcher l’équipe de perdre une avance de deux buts alors que le promu Heidenheim a riposté pour faire match nul 2-2 et remporter son premier point en Bundesliga.

« Mené deux à zéro après 14 minutes et puis prendre un point, Heidenheim à Dortmund, c’est méga », a déclaré l’entraîneur visiteur Frank Schmidt.

Les supporters de Dortmund ont sifflé leur équipe à temps plein, frustrés après qu’elle n’ait pas réussi à saisir davantage ses chances dans une performance semée d’erreurs. Il s’agit du deuxième match nul consécutif de Dortmund après une victoire heureuse contre Cologne.

« C’est difficile à expliquer », a déclaré l’entraîneur de Dortmund, Edin Terzić. « Nous avons complètement laissé le jeu nous échapper… au final, il faut dire que nous nous sommes vaincus. »

L’attaquant allemand Füllkrug, qui a rejoint jeudi son rival du Werder Brême, a fait ses débuts à la 78e minute en remplaçant Sébastien Haller.

Haller venait de concéder un penalty pour une faute sur Jan-Niklas Beste, mais Dortmund a été soulagé après qu’un contrôle VAR ait jugé que Beste était hors-jeu.

Cependant, l’arbitre Tobias Reichel a revu la décision quelques minutes plus tard et a décidé que Haller contrôlait le ballon, plaçant Beste en jeu avant de commettre une faute sur lui. Reichel a réservé Haller, qui était sur le banc des remplaçants à ce stade, et a accordé le penalty à Heidenheim, qui a été dûment marqué par Tim Kleindienst à la 83e.

Julian Brandt a permis à Dortmund de prendre un bon départ à la septième lorsqu’il s’est retourné et a tiré sous la barre transversale, et Emre Can a porté le score à 2-0 avec un penalty à la 14e.

Mais Dortmund n’a pas réussi à tirer davantage parti de sa domination et les visiteurs ont à juste titre réduit le score grâce à Eren Dinkçi à la 61e après une erreur de Marius Wolf de Dortmund. Dinkçi leva les yeux et décocha un tir précis à l’intérieur du poteau droit.

Donyell Malen et Karim Adeyemi ont raté de bonnes occasions avant que Felix Nmecha ne frappe la barre transversale pour Dortmund.

Heidenheim, promu pour la première fois la saison dernière, s’est également vu refuser un but pour hors-jeu en début de seconde période.

