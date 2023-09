Bundesliga : le Bayern Munich revient par derrière pour enregistrer la victoire contre le Borussia Moenchengladbach

Un but de l’adolescent français Mathys Tel à trois minutes de la fin a permis au Bayern Munich de s’imposer 2-1 contre le Borussia Moenchengladbach samedi.

Cette victoire a permis au Bayern d’égaliser neuf points avec le leader du Bayer Leverkusen en tête de la Bundesliga.

Une frappe de Kou Itakura en première mi-temps a donné à Gladbach l’impression de maintenir en vie son récent hoodoo contre le Bayern, avant que Leroy Sane n’en retire un au milieu de la seconde mi-temps.

Alors que le temps touchait à sa fin, Joshua Kimmich du Bayern s’est enroulé dans un corner et Tel s’est retrouvé sans marque, la défense de Gladbach concentrant ses énergies sur Harry Kane.

Tel s’est dirigé vers l’intérieur, envoyant les fans visiteurs en extase et récoltant les trois points pour les visiteurs.

L’entraîneur du Bayern, Thomas Tuchel, a déclaré que « la seconde mi-temps de son équipe était peut-être la meilleure que nous ayons jouée cette année », déclarant à Sky « nous méritions pleinement de gagner. Nous n’avons pas perdu notre sang-froid et nous avons montré notre énergie. »

Gladbach est devenu l’épouvante du Bayern au cours de la dernière décennie, malgré les 11 derniers titres de Bundesliga remportés par les Bavarois.

Le Bayern n’avait remporté qu’un de ses sept derniers matchs contre Gladbach, une série qui comprenait une victoire 5-0 en Coupe d’Allemagne en 2021, sa plus grande défaite depuis les années 1970.

Bien qu’il ait marqué sept buts lors de ses deux premiers matches de championnat, le Bayern a eu peu d’occasions au début, Gladbach excluant l’attaquant Kane du match.

L’équipe locale ouvrait le score après 30 minutes, Itakura reprenant de la tête un rebond sur corner pour donner l’avantage à son équipe.

Après le match, le vétéran du Bayern Thomas Mueller a déclaré à Sky « quand ce but est entré, je me suis dit ‘oh non, pas encore, je me suis trompé de film. »

Alors que Kane recevait l’attention de Gladbach, Sane trouvait de l’espace et semblait le plus probable, faisant trembler la barre transversale à cinq minutes de la mi-temps.

L’ancien ailier de Man City a finalement inscrit son équipe sur le tableau en seconde période, pivotant après avoir récupéré un jeton de Kimmich et glissé le ballon dans le but avec les crampons de sa botte.

Tel, 18 ans, est sorti du banc à la 81e minute et a marqué six minutes plus tard pour offrir les trois points au Bayern.

Le Bayer Leverkusen bat Darmstadt 5-1

L’attaquant nigérian Victor Boniface a marqué dans chaque mi-temps pour aider le Bayer Leverkusen à remporter une victoire 5-1 contre le promu Darmstadt.

Boniface, 22 ans, arrivé cet été du club belge de l’Union Saint-Gilloise, a ouvert le score d’un superbe effort solitaire, traversant la défense de Darmstadt avant d’écailler élégamment le gardien de but.

Darmstadt, qui n’a pourtant marqué qu’un point en deux matches après son retour en première division cette saison, a égalisé peu de temps après, grâce à Oscar Vilhelmsson qui a tapé à bout portant.

Le vainqueur argentin de la Coupe du monde Exequiel Palacios a marqué juste après la mi-temps, son tir prenant deux déviations heureuses sur le chemin du but.

Leverkusen a ensuite mis fin au match avec deux buts en six minutes – un autre pour Boniface et un pour l’ailier allemand Jonas Hofmann, son premier pour son nouveau club depuis son départ du Borussia Moenchengladbach.

Un but tardif d’Adam Hlozek a scellé la victoire clinique, qui poursuit la forme époustouflante de Leverkusen sous la direction de l’entraîneur Xabi Alonso, qui a pris ses fonctions en octobre 2022.

Après le match, Alonso a déclaré que la victoire était « importante pour l’équipe, pour Boniface, pour Jonas et aussi pour moi ».

« Nous voulons bâtir sur cette base, mais aussi rester concentrés. »

Le prochain match de Leverkusen après la trêve internationale aura lieu au Bayern.

Stuttgart a poursuivi sa bonne forme à domicile en début de saison, en battant son rival local Fribourg 5-0, soit le même score que lors de sa première victoire contre Bochum.

Chris Fuehrich et Serhou Guirassy ont réussi un double et Enzo Millot a marqué un but tardif, aidant Stuttgart à rebondir après la défaite 5-1 de la semaine dernière contre Leipzig.

Guirassy compte désormais cinq buts en trois matches pour une équipe qui devait remporter les éliminatoires aller-retour contre Hambourg, en deuxième division, la saison dernière pour éviter la relégation.

Ailleurs, le Werder Brême a laissé derrière lui le départ de l’attaquant vedette Niclas Fuellkrug, inscrivant quatre buts devant un Mayence malheureux et sans but à domicile.

Sans but lors de leurs deux premiers matchs, Brême comptait quatre joueurs différents sur la feuille de match alors qu’ils remportaient leurs premiers points de la saison.

Hoffenheim est revenu par derrière pour battre Wolfsburg 3-1 à domicile, John Brooks, Maximilian Beier et Robert Skov marquant après que l’attaquant visiteur Tiago Tomas ait ouvert le score.

En Bavière centrale, Augsbourg a mené à deux reprises mais a été rattrapé à chaque fois par des buts de Takuma Asano de Bochum alors que les équipes se sont soldées par un match nul 2-2.

