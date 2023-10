Bundesliga : le Bayern Munich passe devant Fribourg, le Bayer Leverkusen en tête du classement

Kingsley Coman a marqué deux fois alors que le Bayern Munich s’est imposé 3-0 contre Fribourg, mais c’est le Bayer Leverkusen qui est revenu en tête de la Bundesliga dimanche.

Les buts de Coman et Leroy Sané ont permis au 11 fois champion en titre de remporter sa cinquième victoire en sept matches de championnat et de prolonger la misérable série de Fribourg à Munich. Fribourg n’a jamais battu le Bayern à Munich en 24 tentatives en Bundesliga.

A LIRE AUSSI| Le Super-Sub Gabriel Martinelli donne à Arsenal la victoire contre Manchester City ; Leur premier en 15 ans

Coman a ouvert le score à la 12e minute lorsque ce qui ressemblait à un centre intentionnel a survolé le gardien de Fribourg, Noah Atubolu, et est entré au deuxième poteau.

Sané a porté le score à 2-0 à la 25e lorsqu’il a joué un une-deux avec Harry Kane grâce à une foule de joueurs avant de terminer pour son sixième but de la saison.

Sané a marqué à nouveau avant la pause, avec une finition brillante à l’intérieur du deuxième poteau après avoir passé le ballon entre les jambes d’un défenseur, mais le but a été annulé par VAR pour un hors-jeu apparent.

Fribourg n’a pas réussi à mettre une pression notable sur le Bayern, qui s’est contenté de conserver la possession sans prendre trop de risques.

Coman a fourni un rare moment d’excitation en seconde période lorsque son tir a atterri sur le toit du filet.

Leon Goretzka a frappé la barre transversale avant que Coman ne s’empare finalement de son deuxième à la 85e.

« Une victoire méritée pour le Bayern », a déclaré Vincenzo Grifo de Fribourg.

A LIRE AUSSI| ISL 2023-24 : Joyeux retour à la maison pour le Mumbai City FC avec une victoire 2-1 contre les Kerala Blasters

Le Bayer Leverkusen bat Cologne

Alors que le Bayern a fait ce qu’il fallait, Leverkusen a produit un autre spectacle de football offensif lors d’une victoire 3-0 contre son rival local Cologne qui a permis à l’équipe de Xabi Alonso de rester en tête après ce tour, un point devant Stuttgart et deux devant le Bayern.

Victor Boniface a encore marqué. L’attaquant nigérian a complété le score à la 68e minute contre Cologne, qui avait gagné lors de ses deux précédentes visites à Leverkusen mais reste dernier avec un seul point lors de ses sept premiers matches.

Jonas Hofmann a ouvert le score à la 22e lorsqu’il a balayé le ballon à l’intérieur du poteau droit après que Florian Wirtz l’ait mis en place avec son talon.

Leverkusen dominait le jeu et Alex Grimaldo a lancé le ballon devant le but pour que Jérémie Frimpong marque le deuxième 10 minutes plus tard.

Le gardien de Cologne, Marvin Schwäbe, a empêché Frimpong de marquer le troisième but de Leverkusen au début de la seconde période, mais il était impuissant à arrêter le centre d’Hofmann pour que Boniface termine facilement le but. C’était le septième but de Boniface de la saison, aidé par Frimpong, dont la passe parfaitement pondérée faisait passer Hofmann.

Boniface a failli marquer à nouveau en fin de match lorsque son tir a filé au deuxième poteau.

L’Eintracht Francfort a battu le promu Heidenheim 2-0 en fin de match pour seulement sa deuxième victoire en championnat de la saison.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – Presse associée)