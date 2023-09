Bundesliga : Harry Kane, recordman, marque un triplé lors de la démolition 7-0 de Bochum par le Bayern Munich

L’attaquant du Bayern Munich Harry Kane a marqué un triplé lors de la démolition 7-0 du VfL Bochum samedi pour porter son total de buts en championnat à sept et établir un record du club pour le plus grand nombre de buts marqués par un joueur lors de ses cinq premiers matches de Bundesliga.

Les trois buts de Kane le placent au-dessus des grands du club Gerd Mueller, Miroslav Klose et Mario Mandzukic, qui ont tous marqué cinq fois lors de leurs cinq premiers matchs.

« Je suis heureux de jouer mon rôle et j’espère qu’il y en aura beaucoup d’autres à venir. Jusqu’ici tout va bien », a déclaré Kane.

Les Bavarois, qui ont battu Manchester United 4-3 lors de leur match d’ouverture de la Ligue des champions mercredi, remontent à 13 points en tête du classement en cinq matches de Bundesliga. Le Bayer Leverkusen, 10e, pourrait les rejoindre s’il bat Heidenheim dimanche.

Le capitaine anglais Kane, devenu le transfert le plus cher de la Bundesliga lorsqu’il a rejoint les champions d’Allemagne cette saison pour 100 millions d’euros (106,52 millions de dollars), a marqué son premier but après avoir bénéficié d’un rebond chanceux à la 13e minute.

Plus tôt, Eric Maxim Choupo-Moting avait pris l’avance à la quatrième minute grâce à une passe décisive de Kingsley Coman parfaitement synchronisée.

Les hôtes ont rapidement tué le match avec deux autres buts avant la pause.

Matthijs de Ligt a inscrit une tête à la 29e et Kane a envoyé Leroy Sane avec une superbe passe décisive à la 38e pour son quatrième but alors que le Bayern surclassait ses adversaires.

Kane s’est assuré d’un record du club en marquant avec un penalty à la 54e minute avant que Coman ne touche les boiseries à l’heure.

Le remplaçant Mathys Tel a marqué une demi-douzaine à la 82e minute avant qu’un coup astucieux de Kane à la 89e ne mette fin au misérable après-midi de Bochum.

Le Borussia Dortmund a vaincu un Wolfsburg tenace à domicile, s’imposant 1-0 grâce à un but tardif de l’attaquant vétéran Marco Reus.

L’entraîneur de Dortmund, Edin Terzic, a remanié son milieu de terrain dans le cadre de six changements après la mauvaise performance de mardi lors d’une défaite 2-0 à l’extérieur contre le Paris Saint-Germain, Reus célébrant la victoire lors de sa première titularisation de la saison tandis que le capitaine Emre Can a été poussé sur le banc.

Reus a conservé son habitude d’être le premier à marquer dans un match, avec 62 de ses 116 buts en Bundesliga pour Dortmund comme premier match.

Reus a qualifié cette victoire de « pas en avant » mais a admis que « c’était bien aujourd’hui, mais bien sûr ce n’était pas notre référence ».

Le RB Leipzig a poursuivi sur sa lancée victorieuse cette saison, un but tardif de Timo Werner leur donnant une victoire 1-0 au Borussia Moenchengladbach.

Cette victoire, la sixième de Leipzig en sept matches toutes compétitions confondues cette saison, les a aidés à remonter dans le top quatre.

Les efforts de l’Union Berlin en milieu de semaine au Real Madrid, son premier match de Ligue des Champions, ont fait des ravages alors qu’ils s’inclinaient 2-0 contre Hoffenheim dans la capitale allemande.

L’Union s’était battue dur à Madrid, le score 0-0 jusqu’à ce qu’une frappe dans le temps additionnel de l’ancien milieu de terrain de Dortmund Jude Bellingham permette au Real de s’emparer des trois points lors du choc de la Ligue des Champions.

L’Union a pris du retard samedi matin, le capitaine italien Leonardo Bonucci ayant accordé un penalty qu’Andrej Kramaric a transformé, avant que Maximilian Beier de Hoffenheim n’en ajoute un autre en première mi-temps.

Ailleurs, Augsbourg, composé de 10, a remporté sa première victoire en championnat cette saison, venant de l’arrière pour battre Mayence 2-1 à domicile.

Lors du match tardif de samedi, le Werder Brême accueille Cologne, sans victoire.

(Avec les contributions des agences)