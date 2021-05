Bunaai: Une marque qui vise à intégrer à la fois la mode et la culture | Nouvelles de la mode

À seulement 13 ans, Pari Poonam Choudhary a reconnu son intérêt et sa passion pour la mode. En ce qui concerne ce passe-temps et son inclination intense vers cette industrie, elle était déterminée à construire ses perspectives et sa carrière professionnelle dans le monde de la mode. Par conséquent, même après avoir obtenu son diplôme (qui n’était pas dans un sujet lié à la mode), elle a continué à suivre des cours de diplôme comme la création de mode, l’achat et le merchandising de mode, la gestion de marques de luxe et le stylisme de mode.

Poursuivre la mode après avoir obtenu son diplôme et cela aussi dans un domaine différent, a rendu toutes ces réalisations indéniablement étonnantes et louables.

Néanmoins, Pari Poonam Choudhary avait créé un CV très fort et impressionnant pour elle-même. En intégrant ses intérêts, elle a décidé de fusionner son sens de la mode avec le monde des affaires et a finalement créé son label appelé Bunaai. S’agissant de la collection ethnique traditionnelle, Bunaai est l’alliance parfaite pour le confort et la tendance.

Établi en 2016 avec seulement un lancement en édition limitée, Bunaai est devenu le premier choix pour ses clients recevant une réponse extrêmement satisfaite et accueillante. Suivant la même stratégie, Bunaai a poursuivi le concept de signature de lancer une nouvelle collection en édition limitée exclusivement pour chaque saison ou mois festif à venir. Ses designs et sa variété reflètent cette touche de créativité et d’individualité, ce qui rend irrésistible pour les gens de se sentir tentés à ce sujet. Symbole de l’autonomisation, de la liberté et de la confiance des femmes, Bunaai vise à faire en sorte que ses femmes se sentent belles et heureuses dans leur propre peau. C’est pourquoi; tous ses designs et produits signifient et donnent la priorité au caractère unique et au confort de chacune de ses clientes. En raison de l’immense contentement et de la satisfaction que Bunaai fournit, il a réussi à gagner un niveau incroyable de fidélité et de bonne volonté, rassemblant plus d’un million d’abonnés sur sa page Instagram. Avec chaque nouveau design et collection, les gens sont de plus en plus attirés par Bunaai, augmentant ainsi consécutivement sa clientèle.

Pour une large clientèle – des gens ordinaires aux célébrités comme Sonakshi Sinha, Bhumi Pednekar, Divyanka Tripathi et bien d’autres, le style et les designs de Bunaai sont aimés et désirés par beaucoup. Cela leur donne non seulement un sentiment de confort personnel et de beauté tout en le portant, mais les maintient également connectés à leur culture traditionnelle. Bunaai, en plus de fabriquer des vêtements ethniques, a également introduit divers autres accessoires et décorations pour la maison pour compléter ses autres produits, agissant comme un match parfait pour ses tenues. Pour offrir un maximum d’avantages à ses clients, la marque leur donne également des conseils de style et des lookbooks, en collaboration avec de nombreux experts du secteur et une expérience de mode personnalisée pour ses acheteurs. L’USP de Bunaai est ses valeurs fondamentales qui sont: des pratiques commerciales équitables, un héritage imminent, fabriqué en Inde et la durabilité. Le respect constant de toutes ces valeurs a fait de cette marque l’un des plus grands revendeurs de vêtements ethniques, conquérant l’ensemble du marché de la mode traditionnelle.

Le fondateur de Bunaai, Pari Poonam Choudhary, est originaire de Jaipur, au Rajasthan. Par conséquent, les designs, le style, les tissus, etc. de Bunaai reflètent et mettent en valeur la culture et les traditions mêmes de la terre, gardant les gens proches Bunaai: une marque visant à intégrer à la fois la mode et la culture

