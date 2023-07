L’équipe de science et de médecine du sport de la National Cricket Academy ne ménage aucun effort pour ramener Jasprit Bumrah dans le parc avant la Coupe du monde ODI, mais on ne peut pas dire avec certitude qu’il sera parfaitement en forme pour le T20 à trois matchs du mois prochain. série contre l’Irlande. Même si le fer de lance du rythme indien se rend en Irlande pour la série commençant le 18 août, il est peu probable que le speedster du Gujarat dispute les trois matchs, qui se dérouleront à une journée d’intervalle.

Bumrah, 29 ans, se remet d’une opération chirurgicale pour traiter une fracture de fatigue dans le bas du dos. Alors que l’objectif est le retour d’ODI en regardant l’événement mondial, les personnes chargées de superviser le «RTP» ou le «Return To Play» de Bumrah voudraient qu’il passe par les rythmes en commençant par des sorts à quatre.

Cependant, il pourrait être confirmé avec un certain degré de certitude que le jury de sélection national dirigé par Ajit Agarkar n’a pas encore reçu le feu vert des physiothérapeutes et des médecins indiquant que l’homme des Indiens de Mumbai sera en forme et disponible pour le court séjour irlandais.

« Il y avait une règle non écrite selon laquelle si quelqu’un revient d’une longue mise à pied en raison d’une blessure, il doit jouer au cricket national pour prouver son aptitude. Je suppose que la NCA et le comité de sélection lui ont accordé une exemption depuis qu’il ne fait pas partie de l’équipe de la zone ouest pour les matchs du trophée Deodhar.

« Cela signifie également que, jusqu’à présent, il n’est pas prêt pour le match, sinon il aurait joué un match de Deodhar », a déclaré une source de la BCCI à PTI sous couvert d’anonymat.

L’équipe des T20I d’Irlande devrait être annoncée quelques jours plus tard, donnant à Bumrah toutes les chances de récupérer.

« Avant la réunion de sélection d’Irlande, le physio de la NCA mettra à jour Agarkar and Co avec le rapport de condition physique de tous les joueurs. Si le rapport du physio indique que Bumrah, en plus de jouer quatre overs, pourra également aligner 16 overs et ensuite 40 overs (en ODI) à pleine intensité, il sera sélectionné.

« Selon les dernières informations, le panel n’a pas reçu de feu vert de leur part », a ajouté la source.

« Les sélectionneurs ne verront pas seulement la condition physique du bowling, ils prendront également en compte s’il est en mesure de jouer dans des conditions humides au Sri Lanka pendant la Coupe d’Asie. Il devra peut-être faire beaucoup de travail en profondeur. Alors il ne s’agit pas seulement de 7 à 8 jeux de quilles dans les filets. »

Il a été rapporté que Bumrah a joué environ 7 à 8 overs à la NCA mais, contrairement à certains des autres joueurs blessés, qui ont publié de courtes vidéos de leur retour à l’entraînement des compétences (batting bowling) sur leurs poignées de médias sociaux, Bumrah a restait très prudent.

Mardi, il y avait encore quelques photos de son bowling à la NCA mais pas de vidéos, comme une Shreyas Iyer postée de ses séances de frappe au bâton et de KL Rahul.

La dernière vidéo que Bumrah a publiée de son bowling à plein régime remonte au 16 décembre 2022 à la NCA, alors qu’il faisait sa précédente cure de désintoxication après avoir raté la Coupe du monde T20.

Par la suite, il a été nommé dans la série à domicile mais a dû se retirer après ne pas se sentir à cent pour cent et a été envoyé pour une opération du dos en Nouvelle-Zélande.