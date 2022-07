Bumrah met l’Angleterre à genoux, les fans de Desi emboîtent le pas avec des mèmes brutaux

L’Inde dominante a produit une performance stellaire lors du premier ODI contre l’Angleterre dans leur arrière-cour alors que les visiteurs ont humilié le camp étoilé de Jos Buttler de 10 guichets. Mis au bâton en premier, il ne fallut pas longtemps avant que les frappeurs anglais soient mis à l’épreuve par le leader indien Jasprit Bumrah. À partir du 6/1, l’Angleterre a rapidement été réduite à 59/7 et a finalement mis fin à son court séjour avec seulement 110 au tableau de bord. Bumrah, le choix des quilleurs, a réclamé six guichets pour seulement 19 points.

Pour remuer du sel dans leurs blessures, l’Inde a chassé 111 sans perdre aucun guichet alors que Rohit Sharma s’est moqué de la poursuite en écrasant 76 courses invaincues sur 58 balles.

Pas moins de quatre frappeurs anglais ont été licenciés pour un canard : Jason Roy, Joe Root, Ben Stokes et Liam Livingstone. En regardant l’Angleterre dégringoler et tâtonner, les fans sur les réseaux sociaux ont apporté leur A-game avec des mèmes.

Les frappeurs anglais : pic.twitter.com/d2jq5oZRrq – Sagar (@sagarcasm) 12 juillet 2022

Les frappeurs anglais face à Jasprit Bumrah. pic.twitter.com/0gr5K0QzrZ – Rajabets Inde (@smileandraja) 12 juillet 2022

3 canards en une seule manche

Nous ne sommes pas l’Angleterre, nous sommes Duckland.#INDvsFR – L’armée Barmy (@BarmyAemy) 12 juillet 2022

L’IND mène la série T20 par 3-1 – Sagar (@sagarcasm) 12 juillet 2022

“Alexa, s’il te plait joue Jasprit Bumrah”

“Désolé, Jasprit Bumrah est injouable”#ENGvIND pic.twitter.com/HN7G9scrgx —Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) 12 juillet 2022

Jos Buttler- : Nous sommes la Nouvelle-Angleterre, nous jouerons en attaque dès le début Boum-boum boumra- : pic.twitter.com/PZyiZ92cXE — Pulkit❤️ (@pulkit5Dx) 12 juillet 2022

Rohit : Il y a de l’herbe et de la couverture nuageuse et donc on joue au bowling. Boumra : pic.twitter.com/lQqpKHqyZ1 – Royals du Rajasthan (@rajasthanroyals) 12 juillet 2022

Le stimulateur de 28 ans a remporté son premier parcours à six guichets dans les ODI pour démanteler l’ordre des frappeurs de l’Angleterre alors que les hôtes étaient limités à 110. Il est devenu le premier stimulateur indien à réclamer six guichets dans les ODI sur le sol anglais. Alors que c’était aussi la meilleure performance de bowling d’un Indien contre l’Angleterre.

Outre Bumrah, Shami a réclamé trois guichets tandis que Prasidh Krishna s’est contenté d’un.

