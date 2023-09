Bumble veut que l’IA soit « un suralimentateur pour l’amour et les relations »

Lors de la Code Conference 2023, Whitney Wolfe Herd, PDG de Bumble, a expliqué comment l’entreprise souhaite accroître l’utilisation de l’intelligence artificielle dans ses applications, depuis le coaching des utilisateurs en matière de rencontres et de relations jusqu’à l’utilisation un jour de l’IA comme entremetteurs intelligents pour éviter aux utilisateurs beaucoup de swiping.

Herd avait révélé pour la première fois que Bumble investissait dans l’IA dans un Entretien avec Bloomberg plus tôt ce mois-ci et a expliqué sur scène lors de la Code Conference à Dana Point, en Californie, comment l’IA pourrait améliorer les matchs, faire gagner du temps aux utilisateurs et même les coacher.

« Je considère vraiment l’IA comme un suralimentateur pour l’amour et les relations », a déclaré Herd. Bumble envisage d’utiliser l’IA pour aider les gens avant de rencontrer d’autres utilisateurs, en atténuant les craintes qu’ils soient mauvais en matière de rencontres. « Nous pouvons réellement exploiter l’IA pour entraîner les gens à interagir de manière à ce qu’ils se sentent positifs afin qu’ils puissent accéder à l’humain », a-t-elle déclaré.

Elle a précisé que Bumble ne voulait pas remplacer les humains par des robots ou les faire tomber amoureux d’un partenaire numérique (pas de situations pour elle, donc). Bumble souhaite intégrer l’IA de manière à réduire le temps écoulé entre la correspondance et la rencontre en personne : « Notre objectif n’est certainement pas de vous garder éternellement sur votre téléphone », a déclaré Herd.

À l’avenir, Bumble pourrait même utiliser l’IA comme une sorte d’entremetteur utilisant les paramètres de rencontres préférés et les facteurs décisifs (valeurs, vacances idéales et meilleures façons de passer une nuit en semaine, a donné Herd à titre d’exemple) pour passer rapidement au crible les quantités massives de daters potentiels et présenter uniquement les correspondances les plus probables aux utilisateurs. Peut-être que l’IA pourrait même utiliser la reconnaissance d’images pour faire correspondre les restaurants et les marques qu’une personne aime (vraisemblablement à partir de photos de profil) et que d’autres utilisateurs aiment.

Cela pourrait être regroupé dans quelque chose sur lequel Herd a reconnu que Bumble travaille actuellement : un niveau de service plus exclusif au-dessus de Bumble Premium qui sera plus cher et fera une grande partie du matchmaking pour vous.

« J’entends des amies me dire : ‘Je n’ai pas le temps d’accéder à cette application de rencontres et de swiper pendant une heure. Bumble peut-il le faire pour moi ? Je paierai ce que vous voulez », a déclaré Herd. Même si elle n’a pas fourni plus de détails sur les prix ou la disponibilité, elle a déclaré qu’il s’agirait d’une version « suralimentée par l’IA » des produits actuels qui « semble très organisée, très sélective ».

Herd a réitéré l’engagement de Bumble à protéger les utilisateurs alors que la société continue d’explorer l’IA, et elle développe un ensemble de termes et conditions pour clarifier aux utilisateurs comment elle utilisera les outils d’IA. Compte tenu de la prolifération des abus de l’IA dans (par exemple) les imitations pornographiques deepfake, que Bumble a juré de se battre Avec les partenaires technologiques et médiatiques, cette divulgation convient à Bumble et fera partie d’une « série d’autres initiatives » dans le domaine de la législation, a déclaré Herd.

Lire aussi : Comment l’IA générative aide à donner vie à de grandes idées de conception

Note de l’éditeur : CNET utilise un moteur d’IA pour créer certaines histoires. Pour en savoir plus, voir ce post.